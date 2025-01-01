сегодня



GEORGE LYNCH об окончании деятельности LYNCH MOB: «Я наpeacedeal»



GEORGE LYNCH а недавнем интервью рассказал, почему он по-прежнему даёт концерты под названием LYNCH MOB, спустя семь месяцев после завершения прощального турне «The Final Ride», посвящённого 35-летию LYNCH MOB:



«Я думаю, вы можете заметить общую нить в этом интервью, что я принимаю по-настоящему плохие решения [смеётся] на протяжении всей своей жизни. Ужасные. Вряд ли вы захотите, чтобы я принимал какие-либо решения за вас. Поэтому, если я даю вам какой-либо совет, делайте наоборот, чтобы получить лучший результат. Я не хочу ни за что отвечать. Я не должен управлять чем-либо или принимать какие-либо решения, кроме как играть на гитаре и сочинять музыку. Сказав это, я всё равно стараюсь поступать правильно и быть умным, но как уж получается. Итак, мы решили, или я решил в начале этого года, если я не ошибаюсь, это был 35-й юбилей группы: "Может быть, давайте покончим с хорошей книгой и выпустим хороший альбом и на этом закончим". И мы назвали тур "The Final Ride". Я так и сделал, но не уволил группу, мы просто все согласились на это. Так что все пошли разными путями. И благодаря этому объявлению появился некоторый импульс и интерес. И вдруг мой агент начал получать предложения о работе. Он уговорил меня, как это делают агенты, не заканчивать гастроли с LYNCH MOB. Он сказал: "Просто добавь ещё несколько концертов". Это привело к тому, что мы просто продолжили играть. И вот мы достигли этого момента. Мы по-прежнему гастролируем, по-прежнему выпускаем альбомы. Это другая группа, она отличается от той, что была в прошлом году, но... Brian Tichy вернулся в группу. Andrew Freeman, Jaron Gulino и я. Это отличная группа. Почему бы и нет?



Итак, люди говорят: "Ты сказал, что заканчиваешь с LYNCH MOB". Я отвечаю: "Я наpeacedeal. Я передумал. Простите. Подайте на меня в суд. Увидимся в суде". Что вы хотите, чтобы я вам сказал?



