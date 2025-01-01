Arts
2 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH об окончании деятельности LYNCH MOB: «Я наpeacedeal»

27 окт 2025 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

12 окт 2025 : 		 Новое видео LYNCH MOB

24 мар 2025 : 		 Последний концерт LYNCH MOB

23 фев 2025 : 		 LYNCH MOB работают над альбомом

12 янв 2025 : 		 ONI LOGAN о том, почему он больше не в LYNCH MOB

10 июл 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

11 апр 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

10 фев 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

7 дек 2023 : 		 GEORGE LYNCH о прощальном туре LYNCH MOB: «Лучше уйти на коне, чем ноя»

9 ноя 2023 : 		 Новое видео LYNCH MOB

31 окт 2023 : 		 Будет ли еще один альбом LYNCH MOB?

27 сен 2023 : 		 Видео с текстом от LYNCH MOB

31 авг 2023 : 		 Новое видео LYNCH MOB

17 авг 2023 : 		 Тизер нового альбома LYNCH MOB

10 авг 2023 : 		 LYNCH MOB исполнили новую песню

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

8 май 2023 : 		 LYNCH MOB сыграли новую песню

26 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH о возвращении LYNCH MOB

9 фев 2023 : 		 Видео полного выступления LYNCH MOB

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

19 дек 2022 : 		 LYNCH MOB выпустят альбом в 2023 году

1 ноя 2022 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

26 окт 2022 : 		 Лидер LYNCH MOB — о том, почему сдал назад

19 окт 2022 : 		 GEORGE LYNCH вновь выступил как LYNCH MOB

30 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — о новом названии
GEORGE LYNCH об окончании деятельности LYNCH MOB: «Я наpeacedeal»



GEORGE LYNCH а недавнем интервью рассказал, почему он по-прежнему даёт концерты под названием LYNCH MOB, спустя семь месяцев после завершения прощального турне «The Final Ride», посвящённого 35-летию LYNCH MOB:

«Я думаю, вы можете заметить общую нить в этом интервью, что я принимаю по-настоящему плохие решения [смеётся] на протяжении всей своей жизни. Ужасные. Вряд ли вы захотите, чтобы я принимал какие-либо решения за вас. Поэтому, если я даю вам какой-либо совет, делайте наоборот, чтобы получить лучший результат. Я не хочу ни за что отвечать. Я не должен управлять чем-либо или принимать какие-либо решения, кроме как играть на гитаре и сочинять музыку. Сказав это, я всё равно стараюсь поступать правильно и быть умным, но как уж получается. Итак, мы решили, или я решил в начале этого года, если я не ошибаюсь, это был 35-й юбилей группы: "Может быть, давайте покончим с хорошей книгой и выпустим хороший альбом и на этом закончим". И мы назвали тур "The Final Ride". Я так и сделал, но не уволил группу, мы просто все согласились на это. Так что все пошли разными путями. И благодаря этому объявлению появился некоторый импульс и интерес. И вдруг мой агент начал получать предложения о работе. Он уговорил меня, как это делают агенты, не заканчивать гастроли с LYNCH MOB. Он сказал: "Просто добавь ещё несколько концертов". Это привело к тому, что мы просто продолжили играть. И вот мы достигли этого момента. Мы по-прежнему гастролируем, по-прежнему выпускаем альбомы. Это другая группа, она отличается от той, что была в прошлом году, но... Brian Tichy вернулся в группу. Andrew Freeman, Jaron Gulino и я. Это отличная группа. Почему бы и нет?

Итак, люди говорят: "Ты сказал, что заканчиваешь с LYNCH MOB". Я отвечаю: "Я наpeacedeal. Я передумал. Простите. Подайте на меня в суд. Увидимся в суде". Что вы хотите, чтобы я вам сказал?

Вот так. Я принимаю глупые решения — спонтанные решения — иногда не очень обдуманные. Вот к чему мы пришли».








просмотров: 35

