Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 35
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
30 окт 2025 : 		 Нереализованный трек вокалиста TROUBLE выйдет зимой

16 мар 2025 : 		 Редкие записи TROUBLE выйдут на виниле

18 фев 2025 : 		 Вокалист TROUBLE: «Eric поддерживал меня с самого начала»

27 янв 2025 : 		 Видео с выступления TROUBLE

26 янв 2025 : 		 TROUBLE активно работают над альбомом

18 апр 2024 : 		 TROUBLE нашли барабанщика

15 июн 2023 : 		 Фрагмент переиздания TROUBLE

3 авг 2022 : 		 TROUBLE приступили к записи

1 авг 2022 : 		 Концертный релиз TROUBLE выйдет на виниле

12 июл 2022 : 		 Переиздание TROUBLE выйдет летом

8 фев 2022 : 		 Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE

12 дек 2021 : 		 Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE

18 окт 2021 : 		 Альбом вокалиста TROUBLE выйдет весной

28 авг 2021 : 		 KYLE THOMAS почтил память вокалиста TROUBLE

27 авг 2021 : 		 Вокалист TROUBLE не кололся

25 авг 2021 : 		 TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Барабанщик TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Гитарист TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Вокалист CATHEDRAL почтил память Эрика Вагнера

2 дек 2020 : 		 Бывший вокалист TROUBLE готовит альбом

19 фев 2020 : 		 Новый альбом TROUBLE будет «очень тяжёлым»

15 дек 2017 : 		 Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN

3 фев 2016 : 		 Видео с выступления TROUBLE

23 июл 2015 : 		 TROUBLE приступили к записи

4 дек 2014 : 		 Новое видео TROUBLE

6 авг 2014 : 		 TROUBLE работают над новым материалом
Нереализованный трек вокалиста TROUBLE выйдет зимой



Ripple Music сообщили о том, что 12 декабря состоится релиз сингла из двух треков, одним из которых будет будет последняя и ранее нереализованная композиция Эрика Вагнера "Nothing But Blue Skies"




просмотров: 89

