U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
49
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
47
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic...
35
DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»
26
Умер Эйс Фрейли
21
все новости группы
Trouble
США
Doom Metal
http://www.newtrouble.com
Myspace:
http://www.myspace.com/troublechicago
30 окт 2025
:
Нереализованный трек вокалиста TROUBLE выйдет зимой
16 мар 2025
:
Редкие записи TROUBLE выйдут на виниле
18 фев 2025
:
Вокалист TROUBLE: «Eric поддерживал меня с самого начала»
27 янв 2025
:
Видео с выступления TROUBLE
26 янв 2025
:
TROUBLE активно работают над альбомом
18 апр 2024
:
TROUBLE нашли барабанщика
15 июн 2023
:
Фрагмент переиздания TROUBLE
3 авг 2022
:
TROUBLE приступили к записи
1 авг 2022
:
Концертный релиз TROUBLE выйдет на виниле
12 июл 2022
:
Переиздание TROUBLE выйдет летом
8 фев 2022
:
Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE
12 дек 2021
:
Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE
18 окт 2021
:
Альбом вокалиста TROUBLE выйдет весной
28 авг 2021
:
KYLE THOMAS почтил память вокалиста TROUBLE
27 авг 2021
:
Вокалист TROUBLE не кололся
25 авг 2021
:
TROUBLE о смерти вокалиста
24 авг 2021
:
Барабанщик TROUBLE о смерти вокалиста
24 авг 2021
:
Гитарист TROUBLE о смерти вокалиста
24 авг 2021
:
Вокалист CATHEDRAL почтил память Эрика Вагнера
2 дек 2020
:
Бывший вокалист TROUBLE готовит альбом
19 фев 2020
:
Новый альбом TROUBLE будет «очень тяжёлым»
15 дек 2017
:
Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN
3 фев 2016
:
Видео с выступления TROUBLE
23 июл 2015
:
TROUBLE приступили к записи
4 дек 2014
:
Новое видео TROUBLE
6 авг 2014
:
TROUBLE работают над новым материалом
22 июн 2014
:
Видео с выступления TROUBLE
21 окт 2013
:
TROUBLE впервые выступили в новом составе
21 авг 2013
:
Новый басист TROUBLE
16 июл 2013
:
Три новый песни TROUBLE
17 май 2013
:
Новый альбом TROUBLE выйдет в июле
15 май 2013
:
TROUBLE заканчивают работу над альбомом
17 фев 2013
:
Бывший барабанщик TROUBLE исполнит партии клавиш на новом альбоме
12 фев 2013
:
TROUBLE планируют выпуск нового альбома весной
26 ноя 2012
:
Обложка нового альбома TROUBLE?
28 окт 2012
:
BILL METOYER будет продюсировать альбом TROUBLE
19 окт 2012
:
TROUBLE о новом альбоме
2 авг 2012
:
TROUBLE снова собираются в студию
5 июл 2012
:
Фронтмен TROUBLE о Randy Blythe'e: «Они хотят наказать его без должного процесса»
9 апр 2012
:
Гитарист TROUBLE заявил, что вокалист Kory Clarke «не подошёл для группы»
8 фев 2012
:
TROUBLE нашли нового вокалиста
8 фев 2012
:
KORY CLARKE ушел из TROUBLE
3 дек 2011
:
Барабанщик TROUBLE ведет колонку в журнале "Big Five"
13 окт 2011
:
Выход нового альбома TROUBLE предварительно назначен на февраль
28 июл 2011
:
Оригинальные участники TROUBLE планируют новую запись
27 июн 2011
:
Видео с выступления TROUBLE
2 дек 2010
:
Бывший барабанщик TROUBLE о смерти Armando Acosta
10 сен 2010
:
TROUBLE готовы к студийной работе
26 май 2009
:
TROUBLE рассказали о новом альбоме
7 апр 2009
:
TROUBLE сочиняют «классический doom-альбом»
7 дек 2008
:
Доступен концертный альбом TROUBLE
4 июл 2008
:
TROUBLE выступили с новым вокалистом
13 окт 2007
:
TROUBLE выпускает концертный альбом
8 окт 2007
:
Новый акустический ЕР от TROUBLE выйдет в ноябре
25 окт 2006
:
Последние новости от TROUBLE
11 мар 2006
:
Новый альбом TROUBLE выйдет в июне
10 янв 2006
:
TROUBLE: подробности DVD "Live in Stockholm"
сегодня
Нереализованный трек вокалиста TROUBLE выйдет зимой
Ripple Music сообщили о том, что 12 декабря состоится релиз сингла из двух треков, одним из которых будет будет последняя и ранее нереализованная композиция Эрика Вагнера "Nothing But Blue Skies"
просмотров: 89
