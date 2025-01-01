сегодня



Гитарист SOUNDGARDEN готовит мемуары



Гитарист SOUNDGARDEN 19 мая в William Morrow выпустит мемуары "A Screaming Life: Into The Superunknown With Soundgarden And Beyond":



«Привет всем, друзья из SOUNDGARDEN! KIM THAYIL на линии и хочу сообщить вам, что последние несколько лет я работал над книгой! Она называется "A Screaming Life", и в ней рассказывается моя история как американского сына иммигрантов, выросшего в Чикаго. Затем, вместе с американским сыном другого иммигранта, Хиро Ямамото, мы, молодые идеалисты, отправляемся в Сиэтл, знакомимся с андеграундными и независимыми субкультурами и объединяемся с Крисом Корнеллом, чтобы основать SOUNDGARDEN. В нем рассказывается о моем опыте, путешествиях и росте вместе с группой, а также о становлении музыкальной сцены Сиэтла; в конечном счете, чтобы сотрудничать с Matt Cameron, а позже и с Ben Shepherd, когда мы работали и добивались успеха во всем мире. Я рассказываю о взлетах, падениях и прозрениях, которые я испытал благодаря моему опыту в рамках уникального и особенного братства, которое мы создали»





