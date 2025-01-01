Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 35
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Soundgarden

30 окт 2025 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN готовит мемуары

23 сен 2025 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN: «Работать с песнями Криса было непросто»

20 сен 2025 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN о последних записях с Крисом

6 май 2025 : 		 KIM THAYIL верит, что финальные записи Криса с SOUNDGARDEN будут выпущены

28 апр 2025 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN о включении в ЗСРнР

14 янв 2025 : 		 SHAINA SHEPHERD: «Я не собираюсь выступать с SOUNDGARDEN»

16 дек 2024 : 		 Участники SOUNDGARDEN отыграли специальный концерт

12 мар 2024 : 		 Новые фигурки SOUNDGARDEN выйдут весной

21 апр 2023 : 		 Фигурки SOUNDGARDEN выйдут летом

18 апр 2023 : 		 SOUNDGARDEN и Vicky Cornell достигли соглашения

22 мар 2023 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN исполнил хиты LED ZEPPELIN и SOUNDGARDEN

25 апр 2022 : 		 SOUNDGARDEN получили шестую платину

12 мар 2022 : 		 KIM THAYIL: «Мы еще сыграем песни SOUNDGARDEN»

17 авг 2021 : 		 SOUNDGARDEN выступили с BRANDI CARLILE

6 апр 2021 : 		 Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN — 2

26 мар 2021 : 		 Нет данных, что SOUNDGARDEN что-то не выплатили вдове Криса Корнелла

24 фев 2021 : 		 Участники SOUNDGARDEN ответили на иск вдовы Криса Корнелла

21 фев 2021 : 		 Вики Корнелл вновь подала иск против SOUNDGARDEN

1 фев 2021 : 		 BRASS AGAINST исполняют SOUNDGARDEN

15 дек 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла обещает выпустить не издававшийся материал SOUNDGARDEN

29 сен 2020 : 		 BRANDI CARLILE записалась с SOUNDGARDEN

22 июл 2020 : 		 SOUNDGARDEN отозвали иск к Вики Корнелл

3 июн 2020 : 		 SOUNDGARDEN перезапишут две песни в память о Крисе Корнелле

25 май 2020 : 		 Мог бы RICHIE KOTZEN поехать в тур с SOUNDGARDEN?

19 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и барабанщик SOUNDGARDEN в карантинном видео

14 май 2020 : 		 Почему KIM THAYIL не записал сольник?
Гитарист SOUNDGARDEN готовит мемуары



Гитарист SOUNDGARDEN 19 мая в William Morrow выпустит мемуары "A Screaming Life: Into The Superunknown With Soundgarden And Beyond":

«Привет всем, друзья из SOUNDGARDEN! KIM THAYIL на линии и хочу сообщить вам, что последние несколько лет я работал над книгой! Она называется "A Screaming Life", и в ней рассказывается моя история как американского сына иммигрантов, выросшего в Чикаго. Затем, вместе с американским сыном другого иммигранта, Хиро Ямамото, мы, молодые идеалисты, отправляемся в Сиэтл, знакомимся с андеграундными и независимыми субкультурами и объединяемся с Крисом Корнеллом, чтобы основать SOUNDGARDEN. В нем рассказывается о моем опыте, путешествиях и росте вместе с группой, а также о становлении музыкальной сцены Сиэтла; в конечном счете, чтобы сотрудничать с Matt Cameron, а позже и с Ben Shepherd, когда мы работали и добивались успеха во всем мире. Я рассказываю о взлетах, падениях и прозрениях, которые я испытал благодаря моему опыту в рамках уникального и особенного братства, которое мы создали»




просмотров: 97

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом