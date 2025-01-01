29 окт 2025



NIKKI SIXX хвалит фильм об Оззи



NIKKI SIXX на днях поделился мнением о документальном фильме "Ozzy: No Escape From Now":



«Этот документальный фильм настолько откровенный и реальный, как раз о том, как Шэрон и Оззи прожили свою жизнь, и наполнен огромным количеством шуток.



Я безмерно благодарен S&O за то, что они взяли нас под свое крыло, научили нас всем тонкостям и вывели нашу группу на международный уровень.



Я всегда рядом с вами, Шэрон, и с семьей. Вы же знаете, что я любил Оззи всей душой.



Я очень сожалею о потере семьи и друга. Всегда-»





