Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 46
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
TOP5
Sakis Tolis

29 окт 2025 : 		 Новая песня SAKIS TOLIS

16 окт 2025 : 		 Новая песня SAKIS TOLIS

15 окт 2025 : 		 Новая песня SAKIS TOLIS

2 дек 2023 : 		 Новый альбом SAKIS TOLLS доступен для прослушивания

25 янв 2023 : 		 SAKIS TOLIS представил новый трек

21 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SAKIS TOLIS

5 ноя 2022 : 		 SAKIS TOLIS дебютирует в Норвегии

31 окт 2022 : 		 Новое видео от SAKIS TOLIS

29 май 2022 : 		 Новое видео SAKIS TOLIS

3 апр 2022 : 		 Видео с текстом от SAKIS TOLIS

23 мар 2022 : 		 Новый альбом SAKIS TOLIS доступен для прослушивания

17 фев 2022 : 		 Новая песня SAKIS TOLIS

27 янв 2022 : 		 Вокалист ROTTING CHRIST выпускает сольный альбом
|||| 29 окт 2025

Новая песня SAKIS TOLIS



Orkizome, новая песня SAKIS TOLIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого планируется до конца этого года.








Сообщений нет

просмотров: 20

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом