Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 46
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 46
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Chez Kane

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



30 окт 2025 : 		 Новая песня CHEZ KANE

17 сен 2025 : 		 Новое видео CHEZ KANE

5 июн 2024 : 		 Вокалист CRAZY LIXX в новой песне CHEZ KANE

27 мар 2023 : 		 ERIK GRÖNWALL и CHEZ KANE исполняют HEART

14 фев 2023 : 		 Кавер-версия GHOST от CHEZ KANE

21 окт 2022 : 		 Новый альбом CHEZ KANE доступен для прослушивания

3 окт 2022 : 		 Новое видео CHEZ KANE

2 сен 2022 : 		 Новое видео CHEZ KANE

1 авг 2022 : 		 Новое видео CHEZ KANE

15 мар 2021 : 		 Новое видео CHEZ KANE

10 фев 2021 : 		 Новая песня CHEZ KANE

24 янв 2021 : 		 Новое видео CHEZ KANE

14 янв 2021 : 		 Новое видео CHEZ KANE

16 апр 2020 : 		 CHEZ KANE на Frontiers Music Srl
| - |

|||| сегодня

Новая песня CHEZ KANE



zoom
"Tongue Of Love", новая песня CHEZ KANE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Reckless", выход которого намечен на 27 марта:






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 121

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом