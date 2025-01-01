Arts
LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 35
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Warbringer

*



30 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления WARBRINGER

13 мар 2025 : 		 Новое видео WARBRINGER

12 фев 2025 : 		 Видео с текстом от WARBRINGER

8 янв 2025 : 		 Новый альбом WARBRINGER выйдет весной

25 янв 2024 : 		 Винилы WARBRINGER выйдут весной

24 дек 2023 : 		 Альбомы WARBRINGER на кассетах!

25 мар 2023 : 		 Новое видео WARBRINGER

12 сен 2022 : 		 Новое видео WARBRINGER

26 янв 2021 : 		 Видео с текстом от WARBRINGER

10 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WARBRINGER

15 мар 2020 : 		 Новое видео WARBRINGER

3 мар 2020 : 		 Новый альбом WARBRINGER выйдет весной

26 сен 2019 : 		 Новая песня WARBRINGER

19 авг 2018 : 		 Видео с текстом от WARBRINGER

15 авг 2018 : 		 Новый сингл WARBRINGER выйдет летом

30 мар 2017 : 		 Новый альбом WARBRINGER доступен для прослушивания

20 мар 2017 : 		 Видео полного выступления WARBRINGER

11 мар 2017 : 		 Новое видео WARBRINGER

24 фев 2017 : 		 Новая песня WARBRINGER

20 янв 2017 : 		 Новое видео WARBRINGER

13 дек 2016 : 		 Новый альбом WARBRINGER выйдет весной

24 июн 2016 : 		 WARBRINGER на NAPALM RECORDS

27 фев 2015 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от WARBRINGER

15 май 2014 : 		 WARBRINGER теряют участников

6 ноя 2013 : 		 Новое видео WARBRINGER

29 окт 2013 : 		 Новый альбом WARBRINGER доступен для прослушивания
Профессиональное видео с выступления WARBRINGER



zoom
Профессиональное видео с выступления WARBRINGER, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2025, доступно для просмотра ниже.




Сообщений нет

просмотров: 132

