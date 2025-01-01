сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST о дуэте с Оззи



ROB HALFORD в недавнем интервью рассказал о благотворительной версии War Pigs:



«Когда нам впервые пришла в голову идея записать "War Pigs" в стиле JUDAS PRIEST-хэви-металл, мы знали, что должны действовать осторожно, потому что это одна из самых любимых песен фанатов SABBATH, поклонников Оззи по всему миру. Поэтому мы хотели убедиться, что не ушли слишком далеко от первоначальной, классической концептуальной идеи. Так что группа очень усердно работала, чтобы повторить то, что Tony [Iommi, SABBATH guitarist] and Bill [Ward, SABBATH drummer] and Geezer [Butler, SABBATH bassist] и Оззи сделали вместе, но в то же время придать этому нашу индивидуальность. Scott [Travis, барабанщик PRIEST] сделал все возможное, чтобы отдать должное Bill'y — его стилю игры на барабанах. То же самое касается Ian [Hill, басиста PRIEST], который играл на басу в честь Geezer'a. Richie [Faulkner, гитарист PRIEST] проделал фантастическую работу со своими гитарами, как и Glenn [Tipton, гитарист PRIEST].



Это действительно странно, потому что мой голос в этой песне звучит в том же тембре, что и у Оззи, что делает ее звучание еще лучше. Такое чувство, что это реально было предначертано судьбой».



Ссылаясь на тот факт, что PRIEST выпустили оригинальную версию "War Pigs" 2 июля, за три дня до концерта Оззи "Back To The Beginning", который состоялся на Villa Park в его родном городе Бирмингеме, Великобритания, Rob добавил:



«Но, да, это была привилегия и для нас большая честь внести свой вклад в этот удивительный день на футбольном поле "Астон Виллы"».



На вопрос, когда Оззи записал свою партию для "благотворительной" версии "War Pigs" с JUDAS PRIEST, Halford ответил:



«Он записал свою партию после того, как мы отправили все треки и файлы Шарон [Осборн, жене и менеджеру Оззи], и тогда произошло настоящее металлическое волшебство. И это было здорово, потому что он услышал заключительную часть до того, как возникла идея привлечь Оззи к записи трека. И это была идея Шэрон. Это была отличная идея. Она спросила: "Есть ли какой-нибудь способ привлечь Оззи к участию в этом треке?" И мы подумали: "Это будет просто дико круто, если мы сможем привлечь Оззи", — тогда и родилась идея выпустить этот сингл в благотворительных целях. Все пожертвования пойдут на лечение болезни Паркинсона, которое Оззи активно спонсировал. И, конечно же, фонд Glenn Tipton. Итак, тот факт, что они оба одобрили это, особенно Оззи, который, как утверждается, просто сидел там и улыбался, радуясь тому, что у его братьев из Бирмингема, поскольку мы оба родились и выросли в одном районе, появился шанс сделать что-то вместе. И для меня, как для певца, было особенно важно и трогательно спеть вместе с Оззи на этом треке… Мы были просто счастливы, что смогли поднять все это на новый уровень. Это уже принесло свои плоды, как и в случае с интерпретацией PRIEST, но то, что Оззи подключился к этому, сделало результат еще более впечатляющим!»







