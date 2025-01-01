Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 46
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
10 дек 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о дуэте с Оззи

10 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER показывает, как играть JUDAS PRIEST

2 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER: 'Я пришел в JUDAS PRIEST для прощального тура. Прошло 15 лет»

22 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST пожертвовали $100,000 пожарному департаменту Лос-Анджелеса

21 окт 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

14 окт 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем

6 окт 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Оззи очень понравилась наша версия War Pigs»

3 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST запишут альбом в 2026

29 сен 2025 : 		 RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»

27 сен 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда пытался копировать других»

26 сен 2025 : 		 OZZY OSBOURNE в кавер-версии BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

21 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST о бывшем

17 сен 2025 : 		 JUDAS PRIEST готовят трек с Оззи

9 сен 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о туре с ALICE COOPER

2 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST об альбоме Nostradamus

27 авг 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»

24 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»

22 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»

28 июл 2025 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

25 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST почтили память Оззи

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 июл 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

2 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

13 июн 2025 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"

22 май 2025 : 		 В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST
Вокалист JUDAS PRIEST о дуэте с Оззи



ROB HALFORD в недавнем интервью рассказал о благотворительной версии War Pigs:

«Когда нам впервые пришла в голову идея записать "War Pigs" в стиле JUDAS PRIEST-хэви-металл, мы знали, что должны действовать осторожно, потому что это одна из самых любимых песен фанатов SABBATH, поклонников Оззи по всему миру. Поэтому мы хотели убедиться, что не ушли слишком далеко от первоначальной, классической концептуальной идеи. Так что группа очень усердно работала, чтобы повторить то, что Tony [Iommi, SABBATH guitarist] and Bill [Ward, SABBATH drummer] and Geezer [Butler, SABBATH bassist] и Оззи сделали вместе, но в то же время придать этому нашу индивидуальность. Scott [Travis, барабанщик PRIEST] сделал все возможное, чтобы отдать должное Bill'y — его стилю игры на барабанах. То же самое касается Ian [Hill, басиста PRIEST], который играл на басу в честь Geezer'a. Richie [Faulkner, гитарист PRIEST] проделал фантастическую работу со своими гитарами, как и Glenn [Tipton, гитарист PRIEST].

Это действительно странно, потому что мой голос в этой песне звучит в том же тембре, что и у Оззи, что делает ее звучание еще лучше. Такое чувство, что это реально было предначертано судьбой».

Ссылаясь на тот факт, что PRIEST выпустили оригинальную версию "War Pigs" 2 июля, за три дня до концерта Оззи "Back To The Beginning", который состоялся на Villa Park в его родном городе Бирмингеме, Великобритания, Rob добавил:

«Но, да, это была привилегия и для нас большая честь внести свой вклад в этот удивительный день на футбольном поле "Астон Виллы"».

На вопрос, когда Оззи записал свою партию для "благотворительной" версии "War Pigs" с JUDAS PRIEST, Halford ответил:

«Он записал свою партию после того, как мы отправили все треки и файлы Шарон [Осборн, жене и менеджеру Оззи], и тогда произошло настоящее металлическое волшебство. И это было здорово, потому что он услышал заключительную часть до того, как возникла идея привлечь Оззи к записи трека. И это была идея Шэрон. Это была отличная идея. Она спросила: "Есть ли какой-нибудь способ привлечь Оззи к участию в этом треке?" И мы подумали: "Это будет просто дико круто, если мы сможем привлечь Оззи", — тогда и родилась идея выпустить этот сингл в благотворительных целях. Все пожертвования пойдут на лечение болезни Паркинсона, которое Оззи активно спонсировал. И, конечно же, фонд Glenn Tipton. Итак, тот факт, что они оба одобрили это, особенно Оззи, который, как утверждается, просто сидел там и улыбался, радуясь тому, что у его братьев из Бирмингема, поскольку мы оба родились и выросли в одном районе, появился шанс сделать что-то вместе. И для меня, как для певца, было особенно важно и трогательно спеть вместе с Оззи на этом треке… Мы были просто счастливы, что смогли поднять все это на новый уровень. Это уже принесло свои плоды, как и в случае с интерпретацией PRIEST, но то, что Оззи подключился к этому, сделало результат еще более впечатляющим!»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
