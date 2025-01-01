сегодня



HAWTHORNE HEIGHTS отметят юбилей "If Only You Were Lonely"



HAWTHORNE HEIGHTS сообщили о планах в следующем году отметить двадцатилетие альбома "If Only You Were Lonely". Об этом рассказал вокалист коллектива, JT Woodruff:



«Самое лучшее в том, чтобы посмотреть на прошедшие 20 лет, — это то, что вы можете делать это без страха перед прошлым, но с благоговением, которое приходит вместе со временем, которое действительно прошло. Я чувствую, что весь шум того периода времени был заглушен паникой и стрессом, в которых мы жили, когда создавали "If Only You Were Lonely". Давление, связанное с созданием второго альбома, было почти непосильным, чтобы наслаждаться волшебством, которое мы создавали, или даже думать об этом как о волшебстве вообще. Несмотря на то, что фанаты никогда не видели, что происходит за кулисами, "If Only You Were Lonely" — это настоящая история о триумфе и трагедии, которая навсегда изменила нашу жизнь. В ней есть все характерные черты сказки и фильма ужасов, но в ней присутствует настоящий хаос. Во время всего этого хаоса мы никогда не теряли надежды, и именно поэтому мы рады наконец-то отправиться в тур такого масштаба, чтобы показать нашим фанатам, что жизнь — это опыт, который вызовет все эмоции, на которые вы способны.



Вот так мы приближаемся к "Lonely World Tour". Мы сыграем весь альбом целиком, с сет-листом, охватывающим всю карьеру, — это настоящая поездка на американских горках, призванная заставить вас забыть о том, что вы переживаете в одиночестве, и запрыгнуть в машину, чтобы мы все могли пережить это ВМЕСТЕ. Независимо от того, пришли ли вы на вечер вечной ностальгии или готовы к тому, чтобы побороть своих демонов на всю жизнь, вы окажетесь в зале, полном людей, которые готовы поделиться этим опытом, поскольку жизнь и должна быть общей. ВМЕСТЕ!»







