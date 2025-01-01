|
США
17 авг 2018 :
|
ALICE COOPER ничего не сочинил на новом альбоме HOLLYWOOD VAMPIRES
26 июл 2018 :
|
Закулисные съёмки из тура HOLLYWOOD VAMPIRES
17 май 2018 :
|
ALICE COOPER об участнике HOLLYWOOD VAMPIRES Джонни Деппе: «Люди будут очень удивлены, услышав, как он играет»
16 фев 2018 :
|
HOLLYWOOD VAMPIRES хотят записать оригинальный материал
23 янв 2017 :
|
HOLLYWOOD VAMPIRES выступили на NAMM
16 авг 2016 :
|
ALICE COOPER о JOE PERRY: «Он был просто не готов к туру»
24 июл 2016 :
|
JOE PERRY вернулся на сцену с HOLLYWOOD VAMPIRES
13 июл 2016 :
|
HOLLYWOOD VAMPIRES отыграли первое шоу без Joe Perry
31 май 2016 :
|
Видео с выступления HOLLYWOOD VAMPIRES
26 май 2016 :
|
ALICE COOPER: "JOE PERRY просил уроки у JOHNNY DEPP'a"
18 апр 2016 :
|
ALICE COOPER о туре HOLLYWOOD VAMPIRES
12 апр 2016 :
|
Гитарист HOLLYWOOD VAMPIRES вспомнил Лемми
11 апр 2016 :
|
HOLLYWOOD VAMPIRES отправятся в мировой тур
16 фев 2016 :
|
HOLLYWOOD VAMPIRES почтили память Лемми
26 сен 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления HOLLYWOOD VAMPIRES
26 сен 2015 :
|
Вокалистка HALESTORM исполнила кавер-версию LED ZEPPELIN с HOLLYWOOD VAMPIRES
17 сен 2015 :
|
GEEZER BUTLER, TOM MORELLO, PERRY FARRELL, KESHA выступили с HOLLYWOOD VAMPIRES
4 сен 2015 :
|
Кавер-версия LED ZEPPELIN от HOLLYWOOD VAMPIRES
26 авг 2015 :
|
Кавер-версия THE WHO от HOLLYWOOD VAMPIRES
13 авг 2015 :
|
Первое шоу HOLLYWOOD VAMPIRES состоится в сентябре
6 авг 2015 :
|
ALICE COOPER, JOHNNY DEPP, DAVE GROHL, BRIAN JOHNSON, PAUL MCCARTNEY, SLASH на альбоме HOLLYWOOD VAMPIRES
сегодня
ALICE COOPER: «Мы создали HOLLYWOOD VAMPIRES, чтобы играть в барах»
ALICE COOPER в недавнем интервью KLOS поговорил о HOLLYWOOD VAMPIRES:
«Мы создали HOLLYWOOD VAMPIRES, чтобы играть в барах. Я снимался с Джонни Деппом в фильме "Мрачные тени". И Джонни действительно очень хорошо играет на гитаре — он не просто играет, а играет очень хорошо. Однажды вечером в Лондоне мы устроили большой джем-сейшн, и после того, как мы закончили снимать, я сказал: "Почему бы тебе не зайти к нам после съёмок сегодня вечером и не сыграть с нами?" Он ответил: "Хорошо". Он пришёл, и он действительно умеет играть. Мне было интересно послушать, как он играет. Мы сыграли все каверы, которые только можно было себе представить, в клубе 100 Club на Оксфорд-стрит. И в тот вечер я сказал: "Было бы здорово собрать группу, чтобы просто играть каверы". Он ответил: "Да, давай сделаем это". А Joe Perry заявил: "Я в деле". Так что теперь в группе Joe Perry и Джонни Депп. Duff McKagan тоже сказал: "Я в деле". Довольно скоро у нас образовалась группа, и это потрясающе. Наш первый концерт состоялся в Roxy [в Западном Голливуде, Калифорния] — там было 300 человек, и все оказались на сцене. Нашим вторым концертом был фестиваль Rock In Rio — 300 000 человек. А теперь самое забавное: Duff, Joe и я много раз выступали перед такой аудиторией. А Джонни — нет. Его группа играла в клубах. Так что он стоял там, как олень в свете фар. И я сказал: "Джонни, ты рок-звезда. Просто будь рок-звездой. Выходи на сцену и делай своё дело". И он был великолепен. Он немного расслабился. Он хотел расслабиться, а я сказал: "Нет, нет, нет, нет. Когда играешь соло, выходи на сцену". И он справился на отлично. На самом деле Джонни любит рок-н-ролл».
