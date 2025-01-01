Arts
Новости
ALICE COOPER: «Мы создали HOLLYWOOD VAMPIRES, чтобы играть в барах»



ALICE COOPER в недавнем интервью KLOS поговорил о HOLLYWOOD VAMPIRES:

«Мы создали HOLLYWOOD VAMPIRES, чтобы играть в барах. Я снимался с Джонни Деппом в фильме "Мрачные тени". И Джонни действительно очень хорошо играет на гитаре — он не просто играет, а играет очень хорошо. Однажды вечером в Лондоне мы устроили большой джем-сейшн, и после того, как мы закончили снимать, я сказал: "Почему бы тебе не зайти к нам после съёмок сегодня вечером и не сыграть с нами?" Он ответил: "Хорошо". Он пришёл, и он действительно умеет играть. Мне было интересно послушать, как он играет. Мы сыграли все каверы, которые только можно было себе представить, в клубе 100 Club на Оксфорд-стрит. И в тот вечер я сказал: "Было бы здорово собрать группу, чтобы просто играть каверы". Он ответил: "Да, давай сделаем это". А Joe Perry заявил: "Я в деле". Так что теперь в группе Joe Perry и Джонни Депп. Duff McKagan тоже сказал: "Я в деле". Довольно скоро у нас образовалась группа, и это потрясающе. Наш первый концерт состоялся в Roxy [в Западном Голливуде, Калифорния] — там было 300 человек, и все оказались на сцене. Нашим вторым концертом был фестиваль Rock In Rio — 300 000 человек. А теперь самое забавное: Duff, Joe и я много раз выступали перед такой аудиторией. А Джонни — нет. Его группа играла в клубах. Так что он стоял там, как олень в свете фар. И я сказал: "Джонни, ты рок-звезда. Просто будь рок-звездой. Выходи на сцену и делай своё дело". И он был великолепен. Он немного расслабился. Он хотел расслабиться, а я сказал: "Нет, нет, нет, нет. Когда играешь соло, выходи на сцену". И он справился на отлично. На самом деле Джонни любит рок-н-ролл».




просмотров: 212

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
