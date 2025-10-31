Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 25
[= ||| все новости группы



*

System of a Down

*



31 окт 2025 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Сейчас у нас лучший период»

2 сен 2025 : 		 DARON MALAKIAN присоединился к трибьют-группе SYSTEM OF A DOWN

29 авг 2025 : 		 SYSTEM OF A DOWN почтили память Оззи

22 авг 2025 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о смерти Оззи

10 авг 2025 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не будем менять вокалиста»

10 авг 2025 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN'02

5 май 2025 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Если мы что-то запишем, это будет приятным сюрпризом для всех нас»

28 апр 2025 : 		 SYSTEM OF A DOWN открыли тур

11 мар 2025 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президентом!»

31 янв 2025 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

29 янв 2025 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Чем меньше давления, тем больше мы сделаем»

27 янв 2025 : 		 Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN?

22 ноя 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпоха»

2 ноя 2024 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Я бы не рассчитывал на альбом SYSTEM OF A DOWN в ближайшее время»

6 окт 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!»

27 сен 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN выбирает правильный альбом METALLICA

26 сен 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о самом неловком моменте на сцене

19 сен 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выпускает комиксы

19 сен 2024 : 		 Басист о новой музыке SYSTEM OF A DOWN: «Я как пионер!»

22 авг 2024 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Меньше играешь, больше платят»

11 июл 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с другим — это ок!»

2 июл 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У группы всегда была возможность двигаться вперед без меня»

13 июн 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, что требуется для выпуска нового альбома группы

22 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об угрозах из-за его политических взглядов

18 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о творческих разногласиях в группе

14 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Не люблю долгие туры»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Сейчас у нас лучший период»



zoom
SERJ TANKIAN в недавнем интервью рассказал о взаимоотношениях с коллегами по группе:

«Сейчас мы переживаем лучший период в жизни нашей группы. Мы наслаждаемся обществом друг друга во время гастролей. Это так приятно — мы очень глубоко вовлечены в жизнь друг друга. Я всегда хотел, чтобы группа была именно такой. Нам пришлось разбрестись по своим углам, оценить ситуацию и снова собраться вместе, чтобы по-настоящему оценить то, что у нас есть, во всех отношениях».

Serj упомянул объявление о том, что SYSTEM OF A DOWN летом 2026 года отправятся в 10-дневный европейский стадионный тур:

«Мы даём не так много концертов. Мы выбираем, что мы хотим делать, и обсуждаем, чего нам хочется. Мы не проводим туры. Мы спрашиваем друг у друга: "Куда ты хочешь поехать?" Например, мы начинаем в Стокгольме, и изначально мы не собирались туда ехать, но Daron порекомендовал это, потому что он хотел туда поехать. И я говорю: "Брат, ты хочешь туда поехать? Давай начнём с этого!" Он такой: "Правда?", а я говорю: "Да! Потому что мой друг хочет туда поехать!" Такие у нас отношения, и это потрясающе. Мы больше заботимся о том, что думает каждый из нас как друг, а не о том, что должна делать профессиональная группа, что очень нас отталкивало, когда мы взяли перерыв. Так было в моём случае, но я хочу сказать, что с остальными ребятами тоже, потому что они признали это.

Мы не продаём безделушки. Мы артисты и хотим оставаться самими собой. Мы хотим оставаться осторожными и не хотим переусердствовать, поэтому мы придирчивы. Сейчас мы даём от 10 до 15 концертов в год и выступаем на стадионах, а не на аренах, и это просто потрясающе. Мы не думали, что такое может случиться в нашей карьере... Для нас это просто безумие. И это многое говорит о людях и их детях, которые приходят на концерты, и о воздействии музыки, особенно музыки SYSTEM, на поколения. Она действительно задевает людей за живое — мы не знаем точно, почему, но мы очень благодарны за это. Мы исчезли на много лет по личным причинам, а потом снова появились, и теперь на это есть огромный спрос, и мы просто шокированы этим. Мы хотим быть осторожными и радовать людей своими выступлениями, но не переусердствовать».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 249

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом