Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Сейчас у нас лучший период»



SERJ TANKIAN в недавнем интервью рассказал о взаимоотношениях с коллегами по группе:



«Сейчас мы переживаем лучший период в жизни нашей группы. Мы наслаждаемся обществом друг друга во время гастролей. Это так приятно — мы очень глубоко вовлечены в жизнь друг друга. Я всегда хотел, чтобы группа была именно такой. Нам пришлось разбрестись по своим углам, оценить ситуацию и снова собраться вместе, чтобы по-настоящему оценить то, что у нас есть, во всех отношениях».



Serj упомянул объявление о том, что SYSTEM OF A DOWN летом 2026 года отправятся в 10-дневный европейский стадионный тур:



«Мы даём не так много концертов. Мы выбираем, что мы хотим делать, и обсуждаем, чего нам хочется. Мы не проводим туры. Мы спрашиваем друг у друга: "Куда ты хочешь поехать?" Например, мы начинаем в Стокгольме, и изначально мы не собирались туда ехать, но Daron порекомендовал это, потому что он хотел туда поехать. И я говорю: "Брат, ты хочешь туда поехать? Давай начнём с этого!" Он такой: "Правда?", а я говорю: "Да! Потому что мой друг хочет туда поехать!" Такие у нас отношения, и это потрясающе. Мы больше заботимся о том, что думает каждый из нас как друг, а не о том, что должна делать профессиональная группа, что очень нас отталкивало, когда мы взяли перерыв. Так было в моём случае, но я хочу сказать, что с остальными ребятами тоже, потому что они признали это.



Мы не продаём безделушки. Мы артисты и хотим оставаться самими собой. Мы хотим оставаться осторожными и не хотим переусердствовать, поэтому мы придирчивы. Сейчас мы даём от 10 до 15 концертов в год и выступаем на стадионах, а не на аренах, и это просто потрясающе. Мы не думали, что такое может случиться в нашей карьере... Для нас это просто безумие. И это многое говорит о людях и их детях, которые приходят на концерты, и о воздействии музыки, особенно музыки SYSTEM, на поколения. Она действительно задевает людей за живое — мы не знаем точно, почему, но мы очень благодарны за это. Мы исчезли на много лет по личным причинам, а потом снова появились, и теперь на это есть огромный спрос, и мы просто шокированы этим. Мы хотим быть осторожными и радовать людей своими выступлениями, но не переусердствовать».







