Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 36
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 36
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Deez Nuts

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео DEEZ NUTS



zoom
Hang The Hangman (Feat. Andrew Neufeld of Comeback Kid), новое видео DEEZ NUTS, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Saudade”, релиз которого намечен на 31 октября.








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 46

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом