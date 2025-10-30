|
сегодня
Новое видео SAMAEL
Black Matter Manifesto, новое видео SAMAEL, доступно для просмотра ниже.
Жизненные противоположности долгое время были постоянной темой в текстах песен группы, которая, наконец, нашла свое отражение в песне ”Black Matter Manifesto“. Поиски гармонии заканчиваются там, где царит тьма.
Спустя восемь долгих лет после выхода их последнего полноформатного альбома "Hegemony" (2017) швейцарские эксцентрики наконец-то возвращаются в полном блеске. Новый сингл “Black Matter Manifesto”, сведенный Sky van Hoff (Lindemann, Sleep Token), представляет собой путешествие по различным граням музыки SAMAEL, от взрывных ритмов до сверхтяжелых пассажей, и призван стать эталоном темной экстремальной музыки.
Демонстрируя смесь блэк-металла и индастриала, “Black Matter Manifesto” представляет собой оргию риффов и экстрима, подчеркивая уникальное положение икон экстремального металла даже в самых зловещих музыкальных сферах…
