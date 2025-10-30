Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 36
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Новости
Samael

30 окт 2025 : 		 Новое видео SAMAEL

23 окт 2025 : 		 Тизер нового сингла SAMAEL

23 мар 2025 : 		 SAMAEL выпустят альбом в следующем году

8 дек 2024 : 		 SAMAEL записали вокал

15 авг 2024 : 		 У SAMAEL многое уже записано

2 авг 2024 : 		 Новый SAMAEL в 2025

18 фев 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза SAMAEL

18 янв 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза SAMAEL

13 дек 2023 : 		 Концертное видео SAMAEL

4 окт 2023 : 		 Переиздание SAMAEL выйдет осенью

22 апр 2022 : 		 Новое видео SAMAEL

14 дек 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от SAMAEL

7 апр 2021 : 		 Винилы SAMAEL выйдут в этом году

4 фев 2021 : 		 SAMAEL отметят юбилей "Passage"

17 июн 2020 : 		 SAMAEL нашли басиста

27 май 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

6 май 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

20 апр 2019 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

17 фев 2019 : 		 SAMAEL перевыпустят альбомы "Lux Mundi" и "Solar Soul"

10 янв 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

25 дек 2018 : 		 Новая песня SAMAEL

25 июл 2018 : 		 SAMAEL представили новый состав

4 май 2018 : 		 Из SAMAEL ушел гитарист

18 янв 2018 : 		 Концертное видео SAMAEL

18 окт 2017 : 		 Винил SAMAEL выйдет в декабре

10 окт 2017 : 		 Рассказ о лимитированном альбоме SAMAEL
Новое видео SAMAEL



Black Matter Manifesto, новое видео SAMAEL, доступно для просмотра ниже.

Жизненные противоположности долгое время были постоянной темой в текстах песен группы, которая, наконец, нашла свое отражение в песне ”Black Matter Manifesto“. Поиски гармонии заканчиваются там, где царит тьма.

Спустя восемь долгих лет после выхода их последнего полноформатного альбома "Hegemony" (2017) швейцарские эксцентрики наконец-то возвращаются в полном блеске. Новый сингл “Black Matter Manifesto”, сведенный Sky van Hoff (Lindemann, Sleep Token), представляет собой путешествие по различным граням музыки SAMAEL, от взрывных ритмов до сверхтяжелых пассажей, и призван стать эталоном темной экстремальной музыки.

Демонстрируя смесь блэк-металла и индастриала, “Black Matter Manifesto” представляет собой оргию риффов и экстрима, подчеркивая уникальное положение икон экстремального металла даже в самых зловещих музыкальных сферах…




30 окт 2025
Orgik
o.h.u.e.n.n.o.
30 окт 2025
WahrandPhain
мне вот интересно - зачем им для музыки в нынешнем виде 4 человека, там и 2 много) по музыке - опять Пассаж, 30 лет нихуя не меняется.
