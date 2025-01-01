Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 37
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
TOP5
Daughtry

30 окт 2025 : 		 Новое видео DAUGHTRY

28 июл 2025 : 		 Новая песня DAUGHTRY

14 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к DAUGHTRY

2 июл 2025 : 		 CHRIS DAUGHTRY: «ИИ не в состоянии воспроизвести человеческие эмоции»

27 апр 2025 : 		 Новая песня DAUGHTRY

24 окт 2024 : 		 Новое видео DAUGHTRY

30 сен 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

11 авг 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

28 июн 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

25 июн 2024 : 		 DAUGHTRY планирует выпуск двух ЕР

5 апр 2024 : 		 Новое видео DAUGHTRY

31 мар 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

14 фев 2024 : 		 DAUGHTRY стали первыми

25 авг 2023 : 		 Новое видео DAUGHTRY
Новое видео DAUGHTRY



"The Bottom", новое видео DAUGHTRY, доступно ниже. Этот трек взят из ЕР "Shock To The System (Part Two)", выход которого состоялся 12 сентября на Big Machine Rock:

01. The Seeds
02. Divided
03. The Day I Die
04. The Bottom
05. Terrified
06. Razor
07. Antidote




просмотров: 57

