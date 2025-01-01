Arts
*

Fleetwood Mac

*



30 окт 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполняет FLEETWOOD MAC

21 июл 2025 : 		 Юбилейная версия альбома FLEETWOOD MAC выйдет летом

27 мар 2025 : 		 LINDSEY BUCKINHAM на альбоме MICK FLEETWOOD

20 ноя 2024 : 		 Выходит документальный фильм о FLEETWOOD MAC

30 авг 2024 : 		 MICK FLEETWOOD & JAKE SHIMABUKURO представили видео

1 авг 2024 : 		 Концертный релиз FLEETWOOD MAC выйдет осенью

25 июл 2024 : 		 MICK FLEETWOOD объединился с виртуозом укулеле

28 окт 2023 : 		 HARBOURVIEW EQUITY PARTNERS получили долю музыки FLEETWOOD MAC

16 авг 2023 : 		 Барабанщик FLEETWOOD MAC о пожарах на Гавайи

4 апр 2023 : 		 Причины смерти клавишницы FLEETWOOD MAC

1 дек 2022 : 		 Умерла клавишница FLEETWOOD MAC

30 июн 2022 : 		 STEVIE NICKS — о решении суда по делу Роу против Уэйда

19 июн 2021 : 		 MICK FLEETWOOD — о появлении гитариста METALLICA на концерте в память о Питере Грине

2 май 2021 : 		 KIRK HAMMETT и DAVID GILMOUR записали композиции для книги о гитаристе FLEETWOOD MAC

26 фев 2021 : 		 STEVEN TYLER и BILLY GIBBONS исполняют песню FLEETWOOD MAC

18 янв 2021 : 		 BMG купили долю одного из основателей FLEETWOOD MAC

6 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT и BILLY GIBBONS исполняют FLEETWOOD MAC

28 ноя 2020 : 		 Трибьют оригинальному гитаристу FLEETWOOD MAC покажут в кино

11 окт 2020 : 		 CHARLIE BENANTE, JENNIFER CELLA, ALEX SKOLNICK исполняют FLEETWOOD MAC

15 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN и участники MASTODON, BARONESS и LUCIFER записали кавер на FLEETWOOD MAC

25 июл 2020 : 		 Умер Питер Грин

20 янв 2020 : 		 Гитарист FLEETWOOD MAC работает с гитаристом METALLICA

8 мар 2018 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к MICK FLEETWOOD

30 мар 2017 : 		 JOURNEY, EAGLES, FLEETWOOD MAC выступят вместе

21 янв 2015 : 		 Барабанщик FLEETWOOD MAC не смог завершить концерт группы

8 июн 2012 : 		 Застрелился бывший гитарист FLEETWOOD MAC
|||| 30 окт 2025

Robyn Adele Anderson исполняет FLEETWOOD MAC



zoom
Robyn Adele Anderson представила собственное прочтение композиции FLEETWOOD MAC Rhiannon.




просмотров: 62

