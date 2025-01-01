Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 25
Sun of the Suns

Новое видео SUN OF THE SUNS



On The Last Day Of Earth, новое видео SUN OF THE SUNS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Entanglement”, выход которого намечен на 12 декабря на Scarlet Records




просмотров: 138

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
