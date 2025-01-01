сегодня



ALICE COOPER и CRISS ANGEL в эксклюзивном шоу



Впервые в истории музыкальная икона ALICE COOPER и иллюзионист CRISS ANGEL объединяются, чтобы создать потрясающее рок-шоу "Welcome To Our Nightmare", в котором все хиты превратятся в театральный визуальный праздник, который сведет вас с ума! Погрузитесь в свои чувства и отрывайтесь! Благодаря этому эксклюзивному партнерству в театре Criss Angel в Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе, штат Невада, история вновь будет переписана!



Alice и Criss оживят знаменитые хиты — "Poison", "I'm 18", "School's Out", "You And Me" и другие — в беспрецедентном 90-минутном революционном концерте, состоящем из магии, музыки и хаоса. Кроме того, фанаты могут воспользоваться эксклюзивными дополнениями к билетам, в том числе получить ограниченное количество незабываемых VIP-впечатлений от Nightmare, возможность лично встретиться за кулисами с Alice и Criss, а также приобрести коллекционный набор Nightmare.



Премьерные показы "Welcome To Our Nightmare" в театре Criss Angel в Planet Hollywood Resort & Casino намечены на пятницу, 6 марта 2026 года, и субботу, 7 марта 2026 года, в 19:00.







+0 -0



просмотров: 73

