Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 22
[= ||| все новости группы



*

Alice Cooper

*



31 окт 2025 : 		 ALICE COOPER и CRISS ANGEL в эксклюзивном шоу

8 окт 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

26 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER GROUP

2 сен 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

4 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Сейчас мы звучим так же, как в 1974-м»

3 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Оззи был очень почитаемым персонажем в роке»

31 июл 2025 : 		 ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»

28 июл 2025 : 		 ALICE COOPER и JOHNNY DEPP почтили память Оззи

25 июл 2025 : 		 Оригинальный состав ALICE COOPER собрался в Лондоне

17 июл 2025 : 		 Новая песня ALICE COOPER

3 июл 2025 : 		 ALICE COOPER будет введен в RADIO HALL OF FAME

18 июн 2025 : 		 ALICE COOPER о воссоединении оригинального состава

7 июн 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

4 июн 2025 : 		 Новое видео группы ALICE COOPER

25 май 2025 : 		 DENNIS DUNAWAY присоединился на сцене к ALICE COOPER

24 май 2025 : 		 ALICE COOPER: «На сцене я высокомерный злодей!»

22 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

18 май 2025 : 		 Почему ALICE COOPER решился на реюнион с оригинальными членами

11 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

23 апр 2025 : 		 Новое видео ALICE COOPER

22 апр 2025 : 		 ALICE COOPER и пенсионеры выпускают альбом

12 апр 2025 : 		 Магнитофон и вертушка от ALICE COOPER

13 мар 2025 : 		 Как ALICE COOPER сохраняет бодрость и свежесть

3 фев 2025 : 		 GILBY CLARKE выступил с ALICE COOPER

28 янв 2025 : 		 GILBY CLARKE выступит с ALICE COOPER

22 дек 2024 : 		 ORIANTHI о возвращении в группу к ALICE COOPER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ALICE COOPER и CRISS ANGEL в эксклюзивном шоу



zoom
Впервые в истории музыкальная икона ALICE COOPER и иллюзионист CRISS ANGEL объединяются, чтобы создать потрясающее рок-шоу "Welcome To Our Nightmare", в котором все хиты превратятся в театральный визуальный праздник, который сведет вас с ума! Погрузитесь в свои чувства и отрывайтесь! Благодаря этому эксклюзивному партнерству в театре Criss Angel в Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе, штат Невада, история вновь будет переписана!

Alice и Criss оживят знаменитые хиты — "Poison", "I'm 18", "School's Out", "You And Me" и другие — в беспрецедентном 90-минутном революционном концерте, состоящем из магии, музыки и хаоса. Кроме того, фанаты могут воспользоваться эксклюзивными дополнениями к билетам, в том числе получить ограниченное количество незабываемых VIP-впечатлений от Nightmare, возможность лично встретиться за кулисами с Alice и Criss, а также приобрести коллекционный набор Nightmare.

Премьерные показы "Welcome To Our Nightmare" в театре Criss Angel в Planet Hollywood Resort & Casino намечены на пятницу, 6 марта 2026 года, и субботу, 7 марта 2026 года, в 19:00.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 73

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом