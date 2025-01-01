сегодня



MEGADETH записали кавер-версию METALLICA



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью подтвердил, что группа для нового альбома записала кавер-версию "Ride The Lightning":



«На самом деле я не хотел записывать свою версию. Я думаю, что мы все хотели, чтобы всё сложилось определённым образом, и для меня это было чем-то гораздо большим, чем просто песня. Речь шла об уважении».



Насчёт вокалиста и гитариста METALLICA James Hetfield он сказал:



«Никто никогда не говорит со мной об этом. Сегодня он певец, а завтра он чертовски мощный музыкант, и я всегда уважал его как гитариста. Поэтому я хотел сделать что-то, чтобы замкнуть круг своей карьеры, поскольку она началась с PANIC и нескольких песен, которые вошли в репертуар METALLICA, я хотел сделать что-то, что, по моему мнению, было бы хорошей песней».



Dave также рассказал, почему решил записать "Ride The Lightning" для последнего альбома MEGADETH:



«Наши намерения были чисты. У меня не было никаких причин говорить: "Этой песне уже 40 лет, и вы, ребята, никогда не гастролировали со мной, и моё исполнение этой песни изменит ситуацию". Это было совсем не так. Дело было скорее в том, что это моя жизнь, которая продолжается. Я хочу делать то, что заслуживает уважения. И я думаю, что мы можем отдать дань уважения парню, который... Мне не нравится это говорить, потому что это чертовски высокомерно, но игра на гитаре в METALLICA изменила мир».







+0 -0



просмотров: 80

