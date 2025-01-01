Arts
Новости
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 37
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс

26 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»

21 авг 2025 : 		 MEGADETH близки к концу

20 авг 2025 : 		 Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»

14 авг 2025 : 		 MEGADETH обещают последний альбом и тур

14 авг 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»

30 июл 2025 : 		 Почему MEGADETH так названы?

25 июл 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»

21 июл 2025 : 		 MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH

29 июн 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 июн 2025 : 		 Ультра лимитированный бокс-сет от MEGADETH

21 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я спрашивал у бывшего совета»

15 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»

15 июн 2025 : 		 MEGADETH и HALF SUMO объявили о сотрудничестве

11 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К

3 июн 2025 : 		 AL PITRELLI о первом концерте с MEGADETH
MEGADETH записали кавер-версию METALLICA



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью подтвердил, что группа для нового альбома записала кавер-версию "Ride The Lightning":

«На самом деле я не хотел записывать свою версию. Я думаю, что мы все хотели, чтобы всё сложилось определённым образом, и для меня это было чем-то гораздо большим, чем просто песня. Речь шла об уважении».

Насчёт вокалиста и гитариста METALLICA James Hetfield он сказал:

«Никто никогда не говорит со мной об этом. Сегодня он певец, а завтра он чертовски мощный музыкант, и я всегда уважал его как гитариста. Поэтому я хотел сделать что-то, чтобы замкнуть круг своей карьеры, поскольку она началась с PANIC и нескольких песен, которые вошли в репертуар METALLICA, я хотел сделать что-то, что, по моему мнению, было бы хорошей песней».

Dave также рассказал, почему решил записать "Ride The Lightning" для последнего альбома MEGADETH:

«Наши намерения были чисты. У меня не было никаких причин говорить: "Этой песне уже 40 лет, и вы, ребята, никогда не гастролировали со мной, и моё исполнение этой песни изменит ситуацию". Это было совсем не так. Дело было скорее в том, что это моя жизнь, которая продолжается. Я хочу делать то, что заслуживает уважения. И я думаю, что мы можем отдать дань уважения парню, который... Мне не нравится это говорить, потому что это чертовски высокомерно, но игра на гитаре в METALLICA изменила мир».




просмотров: 80

