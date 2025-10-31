сегодня



Бывшая басистка HOLE и SMASHING PUMPKINS выпускает книгу



Бывшая басистка HOLE и SMASHING PUMPKINS Melissa Auf Der Maur 17 марта выпускает мемуары "Even The Good Girls Will Cry: A 90s Rock Memoir". Они начинаются с богемного воспитания Auf Der Maur в Монреале, где ее ранняя, глубокая связь с искусством и музыкой позволила ей приобщиться к яркой и процветающей местной творческой сцене. Работая кассетным диджеем и продавщицей билетов, она видела (а иногда и встречала) светил, которые проезжали через город — NIRVANA, JANE'S ADDICTION, PAVEMENT, SONIC YOUTH. Благодаря брошенной пивной бутылке и письму фаната, отправленному на почтовый ящик, ее группа TINKER получила судьбоносное место на разогреве у THE SMASHING PUMPKINS, и, почувствовав ее природный бас-талант, Billy Corgan порекомендовал ее Courtney Love, которая стала лишь одной из многих сверхъестественных нитей, связывающих судьбу группы в этих захватывающих мемуарах.







