Бывшая басистка HOLE и SMASHING PUMPKINS выпускает книгу

Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 22
Бывшая басистка HOLE и SMASHING PUMPKINS Melissa Auf Der Maur 17 марта выпускает мемуары "Even The Good Girls Will Cry: A 90s Rock Memoir". Они начинаются с богемного воспитания Auf Der Maur в Монреале, где ее ранняя, глубокая связь с искусством и музыкой позволила ей приобщиться к яркой и процветающей местной творческой сцене. Работая кассетным диджеем и продавщицей билетов, она видела (а иногда и встречала) светил, которые проезжали через город — NIRVANA, JANE'S ADDICTION, PAVEMENT, SONIC YOUTH. Благодаря брошенной пивной бутылке и письму фаната, отправленному на почтовый ящик, ее группа TINKER получила судьбоносное место на разогреве у THE SMASHING PUMPKINS, и, почувствовав ее природный бас-талант, Billy Corgan порекомендовал ее Courtney Love, которая стала лишь одной из многих сверхъестественных нитей, связывающих судьбу группы в этих захватывающих мемуарах.




31 окт 2025
Corpsegrinder04
Дожили. Всякие синюхи маргинальные уже "мемуары" строчат.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
