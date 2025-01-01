Arts
| - |

|||| сегодня

ROLAND GRAPOW о новом альбоме MASTERPLAN



zoom
ROLAND GRAPOW в недавнем интервью рассказал о новом альбоме MASTERPLAN, релиз которого предварительно намечен на начало 2026 на Frontiers Music Srl:

«Это довольно любопытно. Как многие знают, мы закончили работу над альбомом, и некоторые люди уже опубликовали обложку, которая не должна была выйти в свет. Обложка готова, но официально она не должна появиться на публике — может быть, через одну-две, три недели, что-то в этом роде. Сегодня у меня переговоры с Frontiers Records в шесть часов, то есть через два часа, и я только сегодня закончил мастеринг, а завтра мы уже отправляемся в турне, летим в Бразилию [на начало нашего латиноамериканского тура]. И, да, было довольно захватывающе. В сентябре мы сняли три видеоклипа. У нас был металл-тур. В промежутке у нас было много концертов. Так что это как всегда — студия/концерт-концерт-концерт. Я рад, что наконец-то закончил студийную работу над новым MASTERPLAN. На это ушло много лет».

На вопрос о том, исполнит ли MASTERPLAN какие-либо новые песни в латиноамериканском туре, Roland ответил:

«Мы сыграем "Rise Again" [сингл был выпущен в начале 2024 года на лейбле AFM Records], но я не хочу исполнять новые песни, которые еще даже не вышли. Они собираются выпускать — планировалось, что в конце января, но, возможно, из-за того, что я сильно задержался с мастерингом, сведением и прочим, а также с гастролями, возможно, они изменили план, потому что им нужно больше времени… Обычно им требуется шесть месяцев. Но пока все что-то вроде марта. Посмотрим. Мы не можем играть новые песни. Мне никогда не нравилось, когда группа что-то играет, а люди этого не знают».

Он также рассказал о том, что послужило вдохновением для названия альбома "Metalmorphosis", пояснив:

«Причина такого названия была в том, что я подумал, что в нас снова немного больше металлического влияния, можно сказать, возвращение к корням. По-прежнему присутствуют элементы прога, элементы MASTERPLAN. Я бы сказал, что в песнях не так много поп-музыки. Это в моем вкусе. Не знаю, может, я ошибаюсь. Но в каждой песне у нас по-прежнему хорошее сочетание приятных мелодий».

Далее Roland сообщил, что видеоклип на первый сингл с грядущего альбома появится в ближайшие недели.

«Возможно, все случиться пока мы будем в [латиноамериканском] туре, потому что первое видео уже готово. Вчера я отправил все материалы в Frontiers, и сегодня мы поговорим о планах по выпуску альбома. Не имеет значения, сколько месяцев нам понадобится на выпуск альбома, но я думаю, что два или три видеоклипа выйдут раньше».

Grapow также прокомментировал переход MASTERPLAN с давнего лейбла AFM Records на Frontiers Music Srl, сказав:

«В принципе, нам очень повезло с AFM в самом начале карьеры, потому что владелец — его звали Энди Аллендорфер, [и он] умер после выхода второго альбома MASTERPLAN — и он был очень, очень большим поклонником MASTERPLAN, поэтому мы чувствовали большую поддержку. А после его смерти все кардинально изменилось. Компания перешла в совершенно другие руки. Место работы изменилось — они переехали в Гамбург, что-то вроде Южной Германии, — и мы всегда слышали, что мы в приоритете, но позже у меня возникло ощущение, что мы просто одна из сотен [групп на лейбле]. И вот я немного потерял интерес. Вот почему мы не выпускали никакого нового материала. В основном я больше работал в студии с другими группами, возможно, в течение 14 лет. И именно поэтому сейчас я сосредоточен на Frontiers. [Это] немного свежего ветра. Парень из Frontiers, который заботится о нас, — большой поклонник Roland Grapow, MASTERPLAN и HELLOWEEN. Это значит, что он знает, что ему нравится и что он делает. И вот, когда он услышал новый альбом, он сказал: "Вау, это очень мощный, волевой альбом". Так что он был по-настоящему счастлив. Вот именно такие отношения мне и нужны — мне нужно немного внимания и чувств со стороны звукозаписывающего лейбла, а не быть лишь деловым партнером».




