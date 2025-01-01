Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 22
31 окт 2025 : 		 Видео с текстом от CONQUER DIVIDE

1 окт 2024 : 		 CONQUER DIVIDE обновили альбом

28 июл 2023 : 		 Новое видео CONQUER DIVIDE

17 июн 2023 : 		 Новая песня CONQUER DIVIDE

14 май 2023 : 		 Новое видео CONQUER DIVIDE

28 окт 2022 : 		 Новое видео CONQUER DIVIDE

19 май 2022 : 		 Новое видео CONQUER DIVIDE

21 мар 2022 : 		 Новая песня CONQUER DIVIDE

26 дек 2020 : 		 Новое видео CONQUER DIVIDE

3 авг 2016 : 		 Гитаристка CONQUER DIVIDE о трудностях женщин, исполняющих металл

25 май 2016 : 		 Новое видео CONQUER DIVIDE

17 авг 2015 : 		 CONQUER DIVIDE в "Crazy Tour Stories"

17 июн 2015 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA в новой песне CONQUER DIVIDE

2 июн 2015 : 		 Дебютный альбом CONQUER DIVIDE выйдет в июле

5 ноя 2014 : 		 Видео с текстом от CONQUER DIVIDE
Видео с текстом от CONQUER DIVIDE



CONQUER DIVIDE опубликовали официальное видео с текстом к композиции The Ocean Between Us




просмотров: 60

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
