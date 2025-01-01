Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST
Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST, которое состоялось в рамках фестиваля M'era Luna 2025, доступно для просмотра ниже:
0:00 Intro
2:58 Bazaar Bizarre
8:24 I Will Die In It
12:10 Damage
17:22 We're All Created Evil
21:59 The Love of God
25:55 Raining Stars
31:56 Smalltown Boy (Bronski Beat cover)
37:52 My Sanctuary
40:46 Drag Me to Hell
45:19 The Future of a Past Life
48:47 Morgana
54:12 The Things We Do for Love
1:00:00 Ghosts
1:03:46 Loreley
1:10:40 Light Can Only Shine In The Darkness
1:15:17 Schrei nach Liebe (Die Ärzte cover)
1:17:48 Blood & Glitter
1:23:32 Moonstruck (with Stimmgewalt)
1:29:21 Dark Heart of the Moon
