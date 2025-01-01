Arts
Новости
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justice...
MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»
TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны»
*

Lord of the Lost

1 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST

1 окт 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

3 сен 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST x KÄÄRIJÄ

7 авг 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

29 июл 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

1 июл 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

29 май 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

18 мар 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

7 мар 2025 : 		 LORD OF THE LOST готовят трилогию

1 фев 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST

7 дек 2024 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST

4 дек 2024 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST

10 авг 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

31 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

30 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

20 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

17 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

14 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

8 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

4 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

1 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

26 июн 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

24 июн 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

21 июн 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

18 июн 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

10 июн 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST
|||| 1 ноя 2025

Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST



Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST, которое состоялось в рамках фестиваля M'era Luna 2025, доступно для просмотра ниже:

0:00 Intro
2:58 Bazaar Bizarre
8:24 I Will Die In It
12:10 Damage
17:22 We're All Created Evil
21:59 The Love of God
25:55 Raining Stars
31:56 Smalltown Boy (Bronski Beat cover)
37:52 My Sanctuary
40:46 Drag Me to Hell
45:19 The Future of a Past Life
48:47 Morgana
54:12 The Things We Do for Love
1:00:00 Ghosts
1:03:46 Loreley
1:10:40 Light Can Only Shine In The Darkness
1:15:17 Schrei nach Liebe (Die Ärzte cover)
1:17:48 Blood & Glitter
1:23:32 Moonstruck (with Stimmgewalt)
1:29:21 Dark Heart of the Moon




