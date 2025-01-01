сегодня



Новое видео KREATOR



Tränenpalast feat. Britta Görtz of Hiraes, новое видео KREATOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Krushers Of The World", релиз которого намечен на 16 января на Nuclear Blast Records. Запись проходила в Fascination Street Studios, Örebro, Sweden с продюсером Jens'ом Bogren'ом.











