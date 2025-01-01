Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 27
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 27
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
[= ||| все новости группы



*

Die Apokalyptischen Reiter

*



31 окт 2025 : 		 Акустика от DIE APOKALYPTISCHEN REITER

9 окт 2025 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

19 сен 2025 : 		 Концертное видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

2 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIE APOKALYPTISCHEN REITER

21 авг 2025 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

19 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 июл 2025 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

13 дек 2023 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

6 июл 2023 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER точно будут продолжать

3 июл 2023 : 		 Перемены в DIE APOKALYPTISCHEN REITER

11 май 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

3 май 2022 : 		 Фрагмент стрима DIE APOKALYPTISCHEN REITER

22 апр 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

15 апр 2022 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER хотят сохранить лес

11 мар 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

28 янв 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

17 дек 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

5 июл 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

13 июн 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

15 май 2021 : 		 Видео с текстом от DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 апр 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 ноя 2018 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 авг 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

23 авг 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

22 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Акустика от DIE APOKALYPTISCHEN REITER



zoom
Friede Sei Mir Dir (Live Unplugged - 30th Anniversary Edition), фрагмент юбилейного релиза DIE APOKALYPTISCHEN REITER Freie Republik Reitermania, выпущенного 31 октября:

Disc 1
Single-sided
1. Der Freiheit Vaterland 10:55
10:55

Disc 2
Side A
1. Rache an der Wirklichkeit 03:37
2. Weiße Pferde 03:55

Side B
3. Ich bin dein Freund 02:54
4. Wir sind, weil ihr seid 05:04
15:30

Disc 3

Side A
1. Danke 04:29
2. Die Sonne scheint (Remix) 03:22
3. Das kleine Spießerlein 02:43

Side B
4. Erhelle meine Seele (Acoustic) 03:55
5. Komm (Acoustic) 02:48
6. Es wird schlimmer (Live Hamburg) 04:16
21:33

Disc 4

Side A
1. Terra Nola (Live Acoustic) 05:00
2. Es wird schlimmer (Live Acoustic) 03:13
3. Wo es dich gibt (Live Acoustic) 04:31
4. Die Leidenschaft (Live Acoustic) 03:55
5. Ein liebes Lied (Live Acoustic) 03:18

Side B
6. Ein leichtes Mädchen (Live Acoustic) 04:21
7. Das Paradies (Live Acoustic) 04:39
8. Friede Sei Mit Dir (Live Acoustic) 03:09
9. Ghostriders In The Sky (Stan Jones cover) (Live Acoustic) 03:53
10. Dschinghis Khan (Dschinghis Khan cover) (Live Acoustic) 03:00




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 14

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом