Акустика от DIE APOKALYPTISCHEN REITER



Friede Sei Mir Dir (Live Unplugged - 30th Anniversary Edition), фрагмент юбилейного релиза DIE APOKALYPTISCHEN REITER Freie Republik Reitermania, выпущенного 31 октября:



Disc 1

Single-sided

1. Der Freiheit Vaterland 10:55

10:55



Disc 2

Side A

1. Rache an der Wirklichkeit 03:37

2. Weiße Pferde 03:55



Side B

3. Ich bin dein Freund 02:54

4. Wir sind, weil ihr seid 05:04

15:30



Disc 3



Side A

1. Danke 04:29

2. Die Sonne scheint (Remix) 03:22

3. Das kleine Spießerlein 02:43



Side B

4. Erhelle meine Seele (Acoustic) 03:55

5. Komm (Acoustic) 02:48

6. Es wird schlimmer (Live Hamburg) 04:16

21:33



Disc 4



Side A

1. Terra Nola (Live Acoustic) 05:00

2. Es wird schlimmer (Live Acoustic) 03:13

3. Wo es dich gibt (Live Acoustic) 04:31

4. Die Leidenschaft (Live Acoustic) 03:55

5. Ein liebes Lied (Live Acoustic) 03:18



Side B

6. Ein leichtes Mädchen (Live Acoustic) 04:21

7. Das Paradies (Live Acoustic) 04:39

8. Friede Sei Mit Dir (Live Acoustic) 03:09

9. Ghostriders In The Sky (Stan Jones cover) (Live Acoustic) 03:53

10. Dschinghis Khan (Dschinghis Khan cover) (Live Acoustic) 03:00







