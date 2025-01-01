Arts
*

Paradox

*



1 ноя 2025 : 		 Новое видео PARADOX

27 сен 2025 : 		 Новый альбом PARADOX доступен для прослушивания

17 сен 2025 : 		 Новая песня PARADOX

21 авг 2025 : 		 Новая песня PARADOX

18 июл 2025 : 		 Новая песня PARADOX

16 авг 2021 : 		 Новая песня PARADOX

29 июн 2021 : 		 Видео с текстом от PARADOX

17 май 2021 : 		 Видео с текстом и детали нового альбома PARADOX

25 июн 2020 : 		 PARADOX полным ходом работают над новым альбомом

21 дек 2016 : 		 PARADOX соберутся в оригинальном составе

31 май 2016 : 		 Новая песня PARADOX

26 май 2016 : 		 Видео с текстом от PARADOX

4 апр 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PARADOX

13 янв 2014 : 		 PARADOX сотрудничают с братьями VOGT

19 дек 2013 : 		 PARADOX выпустят сборник демо

12 ноя 2013 : 		 PARADOX сменили басиста

16 окт 2013 : 		 PARADOX остались на AFM RECORDS

4 янв 2013 : 		 PARADOX планируют вновь выйти на сцену

28 дек 2012 : 		 Операцию вокалисту PARADOX перенесли

22 дек 2012 : 		 Лидеру PARADOX сделают операцию

5 дек 2012 : 		 Видео с текстом от PARADOX

25 ноя 2012 : 		 Новая песня PARADOX

27 окт 2012 : 		 Семплы новых песен PARADOX

9 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома PARADOX

6 июн 2012 : 		 Новый альбом PARADOX выйдет в декабре

5 май 2012 : 		 PARADOX представили новый состав
Показать далее
Новое видео PARADOX



"Mysterium", новое видео PARADOX, доступно ниже. Этот трек взят из одноименного альбома, выпущенного осенью этого года.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 85

