Paradox
Германия
Thrash Metal
http://www.paradox-bangers.de
Myspace:
http://www.myspace.com/paradoxbangers
Facebook:
https://www.facebook.com/paradoxthrash
1 ноя 2025
:
Новое видео PARADOX
27 сен 2025
:
Новый альбом PARADOX доступен для прослушивания
17 сен 2025
:
Новая песня PARADOX
21 авг 2025
:
Новая песня PARADOX
18 июл 2025
:
Новая песня PARADOX
16 авг 2021
:
Новая песня PARADOX
29 июн 2021
:
Видео с текстом от PARADOX
17 май 2021
:
Видео с текстом и детали нового альбома PARADOX
25 июн 2020
:
PARADOX полным ходом работают над новым альбомом
21 дек 2016
:
PARADOX соберутся в оригинальном составе
31 май 2016
:
Новая песня PARADOX
26 май 2016
:
Видео с текстом от PARADOX
4 апр 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома PARADOX
13 янв 2014
:
PARADOX сотрудничают с братьями VOGT
19 дек 2013
:
PARADOX выпустят сборник демо
12 ноя 2013
:
PARADOX сменили басиста
16 окт 2013
:
PARADOX остались на AFM RECORDS
4 янв 2013
:
PARADOX планируют вновь выйти на сцену
28 дек 2012
:
Операцию вокалисту PARADOX перенесли
22 дек 2012
:
Лидеру PARADOX сделают операцию
5 дек 2012
:
Видео с текстом от PARADOX
25 ноя 2012
:
Новая песня PARADOX
27 окт 2012
:
Семплы новых песен PARADOX
9 окт 2012
:
Обложка нового альбома PARADOX
6 июн 2012
:
Новый альбом PARADOX выйдет в декабре
5 май 2012
:
PARADOX представили новый состав
9 дек 2011
:
Из PARADOX ушел гитарист
19 июн 2011
:
Братья Holzwarth вернулись в PARADOX
26 июл 2010
:
PARADOX отменили все концерты
16 янв 2010
:
Ударник PARADOX вновь в PARADOX!
5 янв 2010
:
PARADOX представили нового гитариста
5 янв 2010
:
PARADOX расстались с гитаристом и ударником
14 окт 2009
:
Еще один новый трек PARADOX
1 окт 2009
:
Новая песня PARADOX
23 сен 2009
:
Трейлер нового альбома PARADOX
9 сен 2009
:
Новая песня PARADOX
24 июн 2009
:
Новый демо-трек PARADOX
12 май 2009
:
Новый демо-трек PARADOX в сети
12 мар 2009
:
Новый альбом PARADOX выйдет в октябре
8 фев 2009
:
Новости о новом альбоме PARADOX
14 дек 2007
:
Выход нвоого альбома PARADOX откладывается на неделю
25 окт 2007
:
Новая песня от PARADOX
5 окт 2007
:
PARADOX выпускают новый альбом в январе
18 дек 2006
:
Из PARADOX ушли гитарист, ударник и басист
13 июн 2006
:
Новый альбом PARADOX будет содержать кавер BLACKFOOT
26 ноя 2005
:
Новый состав PARADOX
сегодня
Новое видео PARADOX
"Mysterium", новое видео PARADOX, доступно ниже. Этот трек взят из одноименного альбома, выпущенного осенью этого года.
http://www.paradox-bangers.de
просмотров: 85
