Новости
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
1 ноя 2025 : 		 Новое видео HUMAN FORTRESS

2 окт 2025 : 		 Новая песня HUMAN FORTRESS

18 сен 2025 : 		 Новое видео HUMAN FORTRESS

10 янв 2021 : 		 Видео с текстом от HUMAN FORTRESS

23 сен 2020 : 		 HUMAN FORTRESS вернулись на Massacre Records

1 дек 2019 : 		 Видео с текстом HUMAN FORTRESS

2 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от HUMAN FORTRESS

22 окт 2019 : 		 Новый альбом HUMAN FORTRESS выйдет зимой

7 апр 2016 : 		 Новое видео HUMAN FORTRESS

3 мар 2016 : 		 Новое видео HUMAN FORTRESS

10 янв 2016 : 		 Новый альбом HUMAN FORTRESS выйдет в марте

3 фев 2014 : 		 Видео с текстом от HUMAN FORTRESS

18 ноя 2013 : 		 Новое видео HUMAN FORTRESS

1 ноя 2013 : 		 Новая песня HUMAN FORTRESS

1 окт 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HUMAN FORTRESS

13 сен 2013 : 		 Первый альбом HUMAN FORTRESS будет переиздан

28 авг 2013 : 		 Видео из студии HUMAN FORTRESS

22 июл 2013 : 		 HUMAN FORTRESS на AFM RECORDS

7 май 2010 : 		 HUMAN FORTRESS ищут вокалиста

2 мар 2008 : 		 Трек-лист нового альбома HUMAN FORTRESS

15 фев 2008 : 		 Новый альбом HUMAN FORTRESS выйдет в апреле
Новое видео HUMAN FORTRESS



The Darkest Hour, новое видео HUMAN FORTRESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Stronghold, релиз которого состоялся 17 октября.




просмотров: 39

