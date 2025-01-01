Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
[= ||| все новости группы



*

Steel Arctus

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео STEEL ARCTUS



zoom
Fate of the Beast, новое видео STEEL ARCTUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dreamruler", релиз которого намечен на 28 ноября на No Remorse Records




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 68

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом