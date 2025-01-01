Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 25
Smash Into Pieces

31 окт 2025 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

13 сен 2025 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

28 июн 2025 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

16 июн 2025 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

4 июн 2025 : 		 Новая песня SMASH INTO PIECES

25 апр 2025 : 		 ELIZE RYD в новом видео SMASH INTO PIECES

21 фев 2025 : 		 Новая песня SMASH INTO PIECES

18 янв 2025 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

23 ноя 2024 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

5 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от SMASH INTO PIECES

28 сен 2024 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

22 июн 2024 : 		 Кавер-версия LINKIN PARK от SMASH INTO PIECES

14 июн 2024 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

12 апр 2024 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

3 мар 2024 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

17 янв 2024 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

28 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от SMASH INTO PIECES

13 апр 2022 : 		 Видео с текстом от SMASH INTO PIECES

17 мар 2022 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

4 фев 2022 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

2 янв 2022 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

28 ноя 2021 : 		 Новая песня SMASH INTO PIECES

1 сен 2021 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

8 авг 2021 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

25 май 2021 : 		 Новое видео SMASH INTO PIECES

14 янв 2015 : 		 Новый альбом SMASH INTO PIECES выйдет в феврале
Новое видео SMASH INTO PIECES



Villain, новое видео SMASH INTO PIECES, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 62

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
