Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 25
Новости
Electric Callboy

31 окт 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

24 авг 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

20 июн 2025 : 		 Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

27 май 2025 : 		 ELECTRIC CALLBOY исполнили классику SUM 41

23 май 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

6 май 2025 : 		 ELECTRIC CALLBOY расстались с ударником

25 мар 2025 : 		 Кавер-версия LINKIN PARK от ELECTRIC CALLBOY

3 фев 2025 : 		 ELECTRIC CALLBOY исполнили новую песню

24 янв 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

5 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

14 окт 2024 : 		 Альбом ELECTRIC CALLBOY набрал полмиллиарда прослушиваний

23 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

15 янв 2024 : 		 ELECTRIC CALLBOY "Hello 2024"

6 ноя 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

30 окт 2023 : 		 Видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

7 окт 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

11 сен 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

28 авг 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

15 авг 2023 : 		 ELECTRIC CALLBOY: «Нам нравится быть смешными»

20 июл 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

21 июн 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

14 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

2 мар 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

1 фев 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY
Новое видео ELECTRIC CALLBOY



TANZNEID, новое видео ELECTRIC CALLBOY, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

31 окт 2025
jeronimo17
этот конвейер одинаковых треков не остановить
просмотров: 161

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом