Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 25
31 окт 2025 : 		 Новое видео PUSCIFER

21 окт 2025 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 авг 2025 : 		 Вышла компиляция PUSCIFER

30 май 2024 : 		 Новое видео PUSCIFER

22 ноя 2023 : 		 Концертное видео PUSCIFER

26 окт 2023 : 		 Концертное видео PUSCIFER

20 сен 2023 : 		 Трейлер нового фильма PUSCIFER

15 мар 2023 : 		 Новое видео PUSCIFER

13 янв 2023 : 		 Новое видео PUSCIFER

12 дек 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

14 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

2 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

13 июл 2022 : 		 Ремикс от PUSCIFER

31 окт 2021 : 		 PUSCIFER запустили Puscifer TV

14 апр 2021 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 мар 2021 : 		 Новый стрим от PUSCIFER

14 дек 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

21 ноя 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

4 ноя 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

13 окт 2020 : 		 PUSCIFER онлайн

18 сен 2020 : 		 Новая песня PUSCIFER

10 май 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 окт 2016 : 		 Новое видео PUSCIFER

4 июл 2016 : 		 PUSCIFER на BBC 1

17 ноя 2015 : 		 Новое видео PUSCIFER

24 окт 2015 : 		 Новый альбом PUSCIFER доступен для прослушивания
Новое видео PUSCIFER



Pendulum, новое видео группы PUSCIFER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Normal Isn't", выходящего шестого февраля на Puscifer Entertainment/Alchemy Recordings/BMG:

01. Thrust
02. Normal Isn't
03. Bad Wolf
04. Self Evident
05. Public Stoning
06. The Quiet Parts
07. Mantastic
08. Pendulum
09. ImpetuoUs
10. Seven One
11. The Algorithm (Sessanta Live Mix)




просмотров: 83

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
