Новое видео STRYPER



"On This Holy Night", официальное видео с текстом от STRYPER, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "The Greatest Gift Of All", релиз которого намечен на 21 ноября:



01. The Greatest Gift Of All

02. Go Tell It On The Mountain

03. Heaven Came (On Christmas Day)

04. Little Drummer Boy

05. Still The Light

06. Silent Night

07. On This Holy Night

08. Joy To The World

09. Reason For The Season

10. Winter Wonderland







