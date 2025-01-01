сегодня



Нереализованная версия песни MÖTLEY CRÜE



MÖTLEY CRÜE 14 ноября в Северной Америке и 28 ноября в остальном мире выпустят бокс-сет альбома "Theatre Of Pain", фрагмент из которого, нереализованная концертная версия "Keep Your Eye On The Money", доступна для прослушивания.







