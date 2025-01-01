Arts
Новости
1 ноя 2025 : 		 GODSMACK отметят юбилей "Awake"

13 июн 2025 : 		 Новый гитарист GODSMACK благодарен возможности выступить к группой

24 май 2025 : 		 Лидер GODSMACK: «Мы снова контролируем ситуацию»

15 апр 2025 : 		 Альбом GODSMACK впервые выходит на виниле

3 апр 2025 : 		 GODSMACK лишились барабанщика и гитариста

31 мар 2025 : 		 Видео с выступления GODSMACK

26 мар 2025 : 		 GODSMACK отыграли и второе шоу с новыми участниками

25 мар 2025 : 		 Вокалист GODSMACK об отсутствии коллег в Софии

24 мар 2025 : 		 Полсостава GODSMACK открыли тур

1 дек 2024 : 		 Барабанщик GODSMACK: «С годами Sully поет всё лучше»

9 окт 2024 : 		 Вокалист GODSMACK: «Новой музыки не ждите»

30 сен 2024 : 		 Винил GODSMACK выйдет осенью

17 июн 2024 : 		 Альбом GODSMACK впервые выйдет на виниле

16 май 2024 : 		 GODSMACK впервые выпустят "Awake" на виниле

23 апр 2024 : 		 Вокалист GODSMACK: «Пока конкретных планов нет»

18 апр 2024 : 		 Барабанщик GODSMACK о нынешнем туре

16 апр 2024 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

4 мар 2024 : 		 BRAD WHITFORD выступил с GODSMACK

1 мар 2024 : 		 Новое видео GODSMACK

20 фев 2024 : 		 Новая музыка от GODSMACK? Почему бы и нет!

18 фев 2024 : 		 GODSMACK сыграли песни METALLICA, PINK FLOYD, LED ZEPPELIN и THE BEATLES

31 янв 2024 : 		 GODSMACK репетируют

28 дек 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK о том, как стал рок-звездой

22 дек 2023 : 		 Вокалист GODSMACK о предстоящем акустическом туре

17 дек 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мне осталось лет 20, пора уделить внимание семье»

30 окт 2023 : 		 GODSMACK и EXTREME исполнили AC/DC
GODSMACK отметят юбилей "Awake"



zoom
GODSMACK отметят юбилей "Awake" выпуском шестого марта специального винила и CD с бонус-треками:

Side A

01. Sick Of Life
02. Awake
03. Greed
04. Bad Magick

Side B

05. Goin' Down
06. Mistakes
07. Trippin'

Side C

08. Forgive Me
09. Vampires
10. The Journey
11. Spiral

Side D

12. Why (revised original mix)
13. Sweet Leaf (BLACK SABBATH cover)
14. Trippin' (clean mix)
15. Awake (a cappella)
16. Bad Magick (a cappella)




