GODSMACK отметят юбилей "Awake"



GODSMACK отметят юбилей "Awake" выпуском шестого марта специального винила и CD с бонус-треками:



Side A



01. Sick Of Life

02. Awake

03. Greed

04. Bad Magick



Side B



05. Goin' Down

06. Mistakes

07. Trippin'



Side C



08. Forgive Me

09. Vampires

10. The Journey

11. Spiral



Side D



12. Why (revised original mix)

13. Sweet Leaf (BLACK SABBATH cover)

14. Trippin' (clean mix)

15. Awake (a cappella)

16. Bad Magick (a cappella)







