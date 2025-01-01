×
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
47
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic...
39
MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
28
DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»
26
TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны»
23
все новости группы
Godsmack
США
Alternative Rock
Acoustic Rock
Alternative Metal
Nu Metal
http://www.godsmack.com
Myspace:
http://www.myspace.com/godsmack
Facebook:
https://www.facebook.com/Godsmack
1 ноя 2025
:
GODSMACK отметят юбилей "Awake"
13 июн 2025
:
Новый гитарист GODSMACK благодарен возможности выступить к группой
24 май 2025
:
Лидер GODSMACK: «Мы снова контролируем ситуацию»
15 апр 2025
:
Альбом GODSMACK впервые выходит на виниле
3 апр 2025
:
GODSMACK лишились барабанщика и гитариста
31 мар 2025
:
Видео с выступления GODSMACK
26 мар 2025
:
GODSMACK отыграли и второе шоу с новыми участниками
25 мар 2025
:
Вокалист GODSMACK об отсутствии коллег в Софии
24 мар 2025
:
Полсостава GODSMACK открыли тур
1 дек 2024
:
Барабанщик GODSMACK: «С годами Sully поет всё лучше»
9 окт 2024
:
Вокалист GODSMACK: «Новой музыки не ждите»
30 сен 2024
:
Винил GODSMACK выйдет осенью
17 июн 2024
:
Альбом GODSMACK впервые выйдет на виниле
16 май 2024
:
GODSMACK впервые выпустят "Awake" на виниле
23 апр 2024
:
Вокалист GODSMACK: «Пока конкретных планов нет»
18 апр 2024
:
Барабанщик GODSMACK о нынешнем туре
16 апр 2024
:
Видео полного выступления GODSMACK
4 мар 2024
:
BRAD WHITFORD выступил с GODSMACK
1 мар 2024
:
Новое видео GODSMACK
20 фев 2024
:
Новая музыка от GODSMACK? Почему бы и нет!
18 фев 2024
:
GODSMACK сыграли песни METALLICA, PINK FLOYD, LED ZEPPELIN и THE BEATLES
31 янв 2024
:
GODSMACK репетируют
28 дек 2023
:
Барабанщик GODSMACK о том, как стал рок-звездой
22 дек 2023
:
Вокалист GODSMACK о предстоящем акустическом туре
17 дек 2023
:
Барабанщик GODSMACK: «Мне осталось лет 20, пора уделить внимание семье»
30 окт 2023
:
GODSMACK и EXTREME исполнили AC/DC
28 окт 2023
:
GODSMACK думают о кавер-версиях LED ZEPPELIN и PINK FLOYD
24 авг 2023
:
За кулисами GODSMACK
23 июл 2023
:
GODSMACK могут выпустить и какие-то синглы
11 июл 2023
:
Вокалист GODSMACK: «Люди получат от нас больше!»
24 июн 2023
:
Видео полного выступления GODSMACK
27 май 2023
:
Вокалист GODSMACK: «Brad наш хороший друг»
25 май 2023
:
Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к GODSMACK
8 май 2023
:
GODSMACK открыли тур
12 мар 2023
:
Барабанщик GODSMACK: «В Европе мы денег не зарабатываем»
6 мар 2023
:
GODSMACK не хотят в Южной Америке
2 мар 2023
:
Вокалист GODSMACK: «Наш маленький паровозик может дотарахтеть до ЗСРнР»
2 мар 2023
:
Будут ли GODSMACK выпускать синглы в будущем?
24 фев 2023
:
Новое видео GODSMACK
23 фев 2023
:
Барабанщик GODSMACK — о том, почему выходит последний альбом группы
13 фев 2023
:
Вокалист GODSMACK — о важных уроках прошлого
12 фев 2023
:
Вокалист DISTURBED понимает вокалиста GODSMACK
17 янв 2023
:
Барабанщик GODSMACK: «Выпусти "Lux Æterna" другая группа, её бы и слушать не стали»
13 янв 2023
:
Барабанщик GODSMACK: «Мы не распадаемся!»
18 ноя 2022
:
Новое видео GODSMACK
11 ноя 2022
:
Новая песня GODSMACK
3 ноя 2022
:
Почему GODSMACK готовят последний альбом?
20 окт 2022
:
GODSMACK исполнили новую песню
7 окт 2022
:
Вокалист GODSMACK — о новом материале
4 окт 2022
:
Вокалист GODSMACK — о перенесённом COVID-19
4 окт 2022
:
Почему GODSMACK поменяли планы
29 сен 2022
:
Новая песня GODSMACK
28 апр 2022
:
Новый альбом GODSMACK может стать последним
2 мар 2022
:
GODSMACK работают иначе
25 янв 2022
:
GODSMACK анонсировали тур
29 ноя 2021
:
Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»
19 ноя 2021
:
GODSMACK начнут запись зимой
28 сен 2021
:
GODSMACK получили золото
13 май 2021
:
У GODSMACK есть 12 новых песен
6 мар 2021
:
Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»
8 янв 2021
:
Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE
30 дек 2020
:
Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»
18 дек 2020
:
Никакого GODSMACK до 2022 года
20 окт 2020
:
Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»
3 окт 2020
:
Сингл GODSMACK стал платиновым
9 авг 2020
:
GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году
28 май 2020
:
Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»
21 май 2020
:
GODSMACK вновь первые
4 май 2020
:
Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»
22 апр 2020
:
Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»
18 апр 2020
:
GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год
9 апр 2020
:
Новое видео GODSMACK
27 мар 2020
:
GODSMACK используют паузу для работы над альбомом
7 фев 2020
:
Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину
22 окт 2019
:
Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»
9 окт 2019
:
GODSMACK в акустике
18 сен 2019
:
GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала
25 июл 2019
:
Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»
21 июл 2019
:
Новое видео GODSMACK
13 янв 2019
:
Новое видео GODSMACK
18 окт 2018
:
GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста
4 сен 2018
:
GODSMACK исполнили кавер-версию хита AC/DC
19 июн 2018
:
GODSMACK хотят поехать в специальный тур
5 апр 2018
:
Новое видео GODSMACK
28 фев 2018
:
Новый альбом GODSMACK выйдет весной
15 фев 2018
:
Тизер нового материала GODSMACK
12 дек 2017
:
GODSMACK почти закончили
28 сен 2017
:
Вокалист GODSMACK: «Мы можем потерять фанатов с новым альбомом»
15 авг 2017
:
GODSMACK обещают много нового в 2018 году
5 июн 2017
:
GODSMACK хотят выпустить сингл зимой
10 мар 2017
:
Кавер-версия THE BEATLES от GODSMACK возглавила чарт
27 янв 2017
:
GODSMACK приступили к работе над альбомом
18 сен 2016
:
Новый альбом GODSMACK выйдет не раньше 2018
14 сен 2016
:
GODSMACK ушли на BMG
26 июл 2016
:
GODSMACK начнут работу над альбомом в 2017
17 ноя 2015
:
Вокалист GODSMACK: «Я устал от вашего дерьма, ублюдки из ИГИЛ»
20 окт 2015
:
Вокалист GODSMACK получил роль
15 окт 2015
:
Новая песня GODSMACK
21 сен 2015
:
GODSMACK исполнили кавер-версию ALICE COOPER
18 сен 2015
:
GODSMACK запишут новый материал в 2016 году
23 июн 2015
:
GODSMACK приглашают на концерты в России
8 июн 2015
:
Профессиональное видео с выступления GODSMACK
19 май 2015
:
Видео с текстом от GODSMACK
16 май 2015
:
GODSMACK объяснили раннее окончание сета
19 апр 2015
:
Новое видео GODSMACK
4 мар 2015
:
Видео полного выступления GODSMACK
3 мар 2015
:
Басист GODSMACK: "Мы не теряем времени в студии"
23 дек 2014
:
Вокалист GODSMACK о том, как он начал петь
20 сен 2014
:
Видео полного выступления GODSMACK
17 сен 2014
:
GODSMACK исполнили новые песни
10 сен 2014
:
Вокалист GODSMACK: «Мы понимаем, что нам нужно начинать ездить по миру»
14 авг 2014
:
Новое видео GODSMACK
11 авг 2014
:
Профессиональное видео с выступления GODSMACK
10 авг 2014
:
Видео сайд-проекта участников GODSMACK
6 авг 2014
:
Шестое августа стало днём GODSMACK в Бостоне
30 июл 2014
:
Новый альбом GODSMACK доступен для прослушивания
21 июл 2014
:
Новая песня GODSMACK
11 июл 2014
:
Трек-лист нового альбома GODSMACK
2 июл 2014
:
Обложка нового альбома GODSMACK
10 июн 2014
:
Новая песня GODSMACK
3 июн 2014
:
Фрагмент новой песни GODSMACK
20 апр 2014
:
GODSMACK завершили запись
14 мар 2014
:
GODSMACK начали запись
10 фев 2014
:
У GODSMACK готово 11 песен
8 ноя 2013
:
GODSMACK начали работу над новым материалом
24 фев 2013
:
Вокалист GODSMACK возвращается в покер
5 окт 2012
:
Сестра вокалиста GODSMACK сделала предложение бойфренду на концерте брата
7 авг 2012
:
GODSMACK хотели записать кавер-версию на песню PHIL'a COLLINS'a
31 июл 2012
:
Новое видео GODSMACK
28 июн 2012
:
GODSMACK отменили европейский тур
26 май 2012
:
Новое видео GODSMACK
1 май 2012
:
Видео с выступления GODSMACK
23 апр 2012
:
Обложка и трек-лист нового релиза GODSMACK
6 апр 2012
:
Кавер-версия от GODSMACK
27 мар 2012
:
GODSMACK этой весной выпустят концертный альбом
15 фев 2012
:
GODSMACK завершают работу над ЕР с каверами
15 дек 2011
:
GODSMACK планируют запись кавер-версий
2 ноя 2010
:
Фронтмен GODSMACK принес публичные извинения CREED
2 сен 2010
:
Семплы с нового альбома вокалиста GODSMACK
30 июл 2010
:
Вокалист GODSMACK выпустит сольный альбом
16 апр 2010
:
Новое видео GODSMACK
9 апр 2010
:
Новая песня GODSMACK
11 фев 2010
:
Новый снгл GODSMACK дебютировал на радио
9 фев 2010
:
Название нового альбома GODSMACK
29 июн 2009
:
Новая песня GODSMACK
25 май 2009
:
GODSMACK работают над «по-настоящему тяжёлым» альбомом
12 июл 2007
:
GODSMACK снимают DVD
28 мар 2006
:
GODSMACK: Трек-лист нового альбома
13 окт 2005
:
GODSMACK начали запись нового альбома
2 ноя 2004
:
Новый альбом GODSMACK будет более блюзовым
29 сен 2004
:
Европейский релиз DVD GODSMACK
сегодня
GODSMACK отметят юбилей "Awake"
GODSMACK отметят юбилей "Awake" выпуском шестого марта специального винила и CD с бонус-треками:
Side A
01. Sick Of Life
02. Awake
03. Greed
04. Bad Magick
Side B
05. Goin' Down
06. Mistakes
07. Trippin'
Side C
08. Forgive Me
09. Vampires
10. The Journey
11. Spiral
Side D
12. Why (revised original mix)
13. Sweet Leaf (BLACK SABBATH cover)
14. Trippin' (clean mix)
15. Awake (a cappella)
16. Bad Magick (a cappella)
просмотров: 148
