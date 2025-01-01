сегодня



OVERKILL начнут запись в этом году



Вокалист OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Мы записали демо. Jeramie Kling теперь играет у нас на барабанах. [Бывший барабанщик OVERKILL] Jason Bittner решил заняться другим... Так что мы просто двигаемся вперед, как будто с D.D. нет никаких проблем (добавил он, имея в виду недавнюю операцию на плече басиста OVERKILL Д.Д. Verni и продолжающееся восстановление). Мы собираемся начать запись до начала года. Мы кое-что доделаем, я уверен, только партии ударных; над ними мы работаем прямо сейчас. Я просто заполняю пробелы тем, что сделали другие парни. И на данный момент все идет как обычно. Так что на данный момент особых новостей нет, но завтра никогда не знаешь наверняка».







