RITCHIE BLACKMORE о Джеффе Беке



RITCHIE BLACKMORE в интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" поговорил о Джеффе Беке:



« Джефф был великим гитаристом. Его уход был серьёзным ударом — он был вегетарианцем и не употреблял наркотики. Я был очень шокирован, когда узнал, что он скончался таким образом. Это было ужасно.



У него был неповторимый стиль игры. Он отличался от всех остальных. Я всегда ходил посмотреть, как он играет, потому что считал его новатором. А он всегда принижал свои возможности. Я спрашивал: "Как твой последний альбом, Джефф?" А он отвечал: "О, это полная чушь". И он всегда так говорил обо всём, что выпускал. Он всегда стремился к чему-то, чего не мог найти».







