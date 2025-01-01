Arts
Новости
Jeff Beck

2 ноя 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о Джеффе Беке

16 сен 2025 : 		 ADRIAN SMITH и NICKO MCBRAIN исполнили песню JEFF BECK

24 янв 2025 : 		 Гитара JEFF BECK ушла за более чем 1.3 миллиона долларов

18 ноя 2024 : 		 Более 130 гитар JEFF BECK уйдут с молотка

7 ноя 2023 : 		 JOE BONAMASSA «Джефф Бек для меня был величайшим рок-гитаристом всех времён»

23 июн 2023 : 		 Концертный релиз BECK, BOGERT & APPICE выйдет осенью

28 май 2023 : 		 CARMINE APPICE — о Джеффе Беке: «Он заставил гитару говорить»

24 май 2023 : 		 KIRK HAMMETT, JOHNNY DEPP и BILLY GIBBONS почтили память Джеффа Бека

21 май 2023 : 		 Вышел новый ЕР JEFF BECK

17 фев 2023 : 		 MICK BOX — о Джеффе Беке

31 янв 2023 : 		 ANDY TIMMONS почтил память Джеффа Бека

26 янв 2023 : 		 TED NUGENT — о Джеффе Беке: «Его музыкальное наследие обогатило жизнь настоящих меломанов»

21 янв 2023 : 		 STEVE PERRY почтил память Джеффа Бека

20 янв 2023 : 		 MORRISSEY почтил память Джеффа Бека

18 янв 2023 : 		 ULI JON ROTH почтил память Джеффа Бека

16 янв 2023 : 		 RITCHIE BLACKMORE — о Джеффе Беке

16 янв 2023 : 		 Лидер OPETH почтил память Джеффа Бека

15 янв 2023 : 		 BRET MICHAELS — о Джеффе Беке

14 янв 2023 : 		 BRIAN MAY почтил память Джеффа Бека

14 янв 2023 : 		 JOE SATRIANI почтил память Джеффа Бека

14 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN почтил память Джеффа Бека

14 янв 2023 : 		 ROBERT PLANT почтил память Джеффа Бека

12 янв 2023 : 		 Музыканты о смерти Джеффа Бека

12 янв 2023 : 		 Умер Джефф Бек

15 ноя 2022 : 		 JEFF BECK исполняет трек LINK WRAY & HIS RAY MEN

30 июн 2022 : 		 Видео с выступления JEFF BECK и JOHNNY DEPP
RITCHIE BLACKMORE о Джеффе Беке



RITCHIE BLACKMORE в интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" поговорил о Джеффе Беке:

« Джефф был великим гитаристом. Его уход был серьёзным ударом — он был вегетарианцем и не употреблял наркотики. Я был очень шокирован, когда узнал, что он скончался таким образом. Это было ужасно.

У него был неповторимый стиль игры. Он отличался от всех остальных. Я всегда ходил посмотреть, как он играет, потому что считал его новатором. А он всегда принижал свои возможности. Я спрашивал: "Как твой последний альбом, Джефф?" А он отвечал: "О, это полная чушь". И он всегда так говорил обо всём, что выпускал. Он всегда стремился к чему-то, чего не мог найти».




просмотров: 171

