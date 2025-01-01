Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
*

Sammy Hagar

*



1 ноя 2025 : 		 SAMMY HAGAR выступил с вокалистом RIVAL SONS

15 окт 2025 : 		 CHAD KROEGER исполнил хит METALLICA в рамках SAMMY HAGAR Birthday Bash

23 сен 2025 : 		 SAMMY HAGAR не особо доволен своим выступлением на Back To The Begining

23 авг 2025 : 		 Концертный релиз SAMMY HAGAR выйдет осенью

22 авг 2025 : 		 SAMMY HAGAR ответил DAVID LEE ROTH

5 авг 2025 : 		 Концертный трек SAMMY HAGAR

2 июн 2025 : 		 JASON BONHAM был немного обижен на SAMMY HAGAR

19 май 2025 : 		 SAMMY HAGAR присоединился на сцене к LIFEHOUSE

3 май 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Не думаю, что еще поеду в тур»

29 апр 2025 : 		 Новое видео SAMMY HAGAR

28 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR выбрал песню OZZY

27 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR скучает по Эдди

25 апр 2025 : 		 Новая песня SAMMY HAGAR

22 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR готовит сингл

4 фев 2025 : 		 SAMMY HAGAR исполняет THE GRATEFUL DEAD

26 янв 2025 : 		 SAMMY HAGAR пояснил за слова

18 янв 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Не хочу я больше в туры!»

25 дек 2024 : 		 Концертное видео SAMMY HAGAR

21 дек 2024 : 		 SAMMY HAGAR: «Я три недели правил речь о введении FOREIGNER в ЗСРНР»

5 дек 2024 : 		 Концертное видео SAMMY HAGAR

28 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR хочет вновь дружить с ALEX VAN HALEN

27 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY выступили на футболе: Pro-shot

26 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY выступили на футболе

18 ноя 2024 : 		 JASON BONHAM не будет выступать с SAMMY HAGAR

12 ноя 2024 : 		 JASON BONHAM объяснил, почему покинул тур с SAMMY HAGAR

16 окт 2024 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к SAMMY HAGAR
SAMMY HAGAR выступил с вокалистом RIVAL SONS



SAMMY HAGAR и вокалист RIVAL SONS Jay Buchanan выступили в рамках гала-концерта Stage Red Fontana Youth Music Foundation. Эти два исполнителя подняли толпу на ноги зажигательным концертом, который включал в себя проникновенное исполнение песни LYNYRD SKYNYRD "Simple Man", которую оба исполнителя посвятили своим матерям. Эмоциональное выступление Hagar отдало дань уважения его покойной матери, в то время как выступление Buchanan стало особенным благодаря присутствию его мамы в зале. Вечер продолжился зажигательными хитами, в том числе хитом Hagar от VAN HALEN "Finish What Ya Started" и несколькими любимыми песнями фанатов, которые продемонстрировали устойчивую химию между двумя фронтменами.




просмотров: 113

