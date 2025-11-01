Arts
Новости
TOP5
Основатель CRO-MAGS: «Сейчас я создаю отличную музыку»



HARLEY FLANAGAN в недавнем интервью ответил на вопрос, повлияли ли детские травмы, наркотики и сексуальное насилие на то, что звучание группы приобрело такую жесткость, он ответил:

«Я не знаю, чувак, потому что моя жизнь чертовски хороша должен сказать, что сейчас я сочиняю одни из своих лучших песен. Но я не могу отделить одно от другого, потому что у меня есть этот опыт. Так что, возможно, на данном этапе моей жизни я переживаю не совсем ту же борьбу. Тем не менее, я все еще борюсь с теми же самыми переживаниями. [смеется] Они все еще отдаются эхом в моем мозгу... когда я пытаюсь двигаться вперед по жизни. Потому что, честно говоря, когда у тебя посттравматическое стрессовое расстройство, иногда кажется, что находиться в мирной обстановке — это чуть ли не большая пытка, чем в хаосе, потому что в хаосе ты испытываешь определенное ощущение: "Это моя зона комфорта. Я нахожусь в состоянии дерись или убегай". Когда нет ни борьбы, ни бегства, ты обнаруживаешь, что твой разум лихорадочно ищет место, где можно это получить. Так что иногда сохранять спокойствие бывает труднее, чем на войне, когда ты вырос на поле боя».

Он также рассказал о своем процессе написания песен, сказав:

«На самом деле большая часть материала пишется в студии. Обычно я начинаю с того, что половина песен сформулирована, а другая половина просто появляется на свет, а затем я меняю пару частей, что в итоге и становится основой песни. На самом деле, я чаще всего нахожу, что именно такие песни получаются лучше всего, потому что они зажигательные, они звучат актуально. И тогда самое лучшее, что можно сделать, — это сделать рыбу для вокала или что-то в этом роде, а затем вернуться к ним и дополнить их позже актуальными текстами.

Мой процесс все еще развивается. Кто знает? Может быть, именно поэтому у меня не было настоящего успеха, потому что я не придерживался формулы достаточно долго, чтобы люди могли впиться в нее зубами. Я не знаю. Но ты хочешь быть успешным артистом или ты хочешь быть удовлетворенным артистом?»

На вопрос, как он определяет успех, Harley ответил:

«Успех для меня — это...… Я ценю женщину, на которой женат, за каждый прожитый день. А мои дети сейчас уже взрослые мужчины, и у них все хорошо, и я уже пережил то, что сломало бы многих людей. Так что я чувствую себя суперуспешным, потому что женился на той, кто реально идеально дополняет все в моей жизни, и мои дети растут сильными, всесторонне развитыми молодыми людьми, которые во всем разбираются. И это заставляет меня гордиться этим. И, черт возьми, чувак, если это не успех, то я не знаю, что тогда можно назвать успехом».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 ноя 2025
J
Jack of Diamonds
Будет нонсенсом если сделает хуйню
