BILLY SHEEHAN: «DAVID LEE ROTH остается моим героем!»



BILLY SHEEHAN недавно был гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в которой у него спросили, что он думает о недавних концертах DAVID LEE ROTH:



«Он по-прежнему мой герой. Я по-прежнему люблю его. Он дал мне самый большой шанс в моей жизни. Без него меня бы здесь не было, и я люблю его и люблю то, что он создал в VAN HALEN. Так что я просто не хочу затрагивать эту тему.



Я знаю, что он прекрасно проводит время. Да благословит его Бог. Тяжело видеть его таким. Я знаю, что ему тяжело даётся вокал, но я всё ещё люблю его и переживаю за него, и он по-прежнему один из моих любимых певцов и исполнителей всех времён и народов, лучший фронтмен всех времён. И, как я уже сказал, с возрастом всё меняется. Ты уже не можешь прыгать так высоко, это точно. Так что я желаю ему всего наилучшего. Немного грустно это видеть, но я знаю, что он наслаждается жизнью и хорошо проводит время, делая счастливыми многих людей».







