Новости
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 27
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
*

David Lee Roth

*



1 ноя 2025 : 		 BILLY SHEEHAN: «DAVID LEE ROTH остается моим героем!»

3 авг 2025 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

17 май 2025 : 		 PAUL STANLEY рад, что DAVID LEE ROTH вернулся на сцену

17 май 2025 : 		 SAMMY HAGAR рад, что DAVID LEE ROTH вернулся на сцену

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

27 апр 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

27 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

25 мар 2025 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

20 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

19 мар 2025 : 		 Новая песня DAVID LEE ROTH

9 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

5 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

22 фев 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

13 фев 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

19 янв 2025 : 		 Новый трек от DAVID LEE ROTH

11 янв 2025 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

9 янв 2025 : 		 Бокс-сет DAVID LEE ROTH выйдет зимой

25 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

21 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

17 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

4 дек 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

2 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 ноя 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

28 окт 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

25 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

20 окт 2024 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH
BILLY SHEEHAN: «DAVID LEE ROTH остается моим героем!»



BILLY SHEEHAN недавно был гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в которой у него спросили, что он думает о недавних концертах DAVID LEE ROTH:

«Он по-прежнему мой герой. Я по-прежнему люблю его. Он дал мне самый большой шанс в моей жизни. Без него меня бы здесь не было, и я люблю его и люблю то, что он создал в VAN HALEN. Так что я просто не хочу затрагивать эту тему.

Я знаю, что он прекрасно проводит время. Да благословит его Бог. Тяжело видеть его таким. Я знаю, что ему тяжело даётся вокал, но я всё ещё люблю его и переживаю за него, и он по-прежнему один из моих любимых певцов и исполнителей всех времён и народов, лучший фронтмен всех времён. И, как я уже сказал, с возрастом всё меняется. Ты уже не можешь прыгать так высоко, это точно. Так что я желаю ему всего наилучшего. Немного грустно это видеть, но я знаю, что он наслаждается жизнью и хорошо проводит время, делая счастливыми многих людей».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

1 ноя 2025
Орион
"но я знаю, что он наслаждается жизнью и хорошо проводит время, делая счастливыми многих людей»."
Ну и славно, бог на встречу
