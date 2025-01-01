Arts
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 27
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 20
1 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

20 окт 2025 : 		 HELLOWEEN открыли тур

29 авг 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

29 авг 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания

17 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Еще в 99 думал, что Оззи долго не протянет»

1 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»

25 июл 2025 : 		 Новая песня HELLOWEEN

21 июл 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «К сожалению, мы не г*и. Это был бы следующий шаг...»

29 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о «Chameleon»: «Это круто для BON JOVI»

28 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о сохранении вокала

20 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Мы не испытывали никакого давления»

13 июн 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

27 май 2025 : 		 Вокалисты HELLOWEEN: «Внутри мы все гиганты, а потом появляются монстры»

13 апр 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

10 апр 2025 : 		 Альбом HELLOWEEN готов: первые семплы

2 апр 2025 : 		 Басист HELLOWEEN представляет новый релиз

18 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

16 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

14 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

12 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

10 мар 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»

7 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

6 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

3 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

27 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN
Видео полного выступления HELLOWEEN



Видео полного выступления HELLOWEEN, которое состоялось в Париже, 22 октября, доступно для просмотра ниже:

March of Time
The King for a 1000 Years
Future World (introduced by Edvard Grieg's "I Dovregubbens hall")
This Is Tokyo
We Burn
Twilight of the Gods
Ride the Sky
Into the Sun
Hey Lord!
Universe (Gravity for Hearts)
Hell Was Made in Heaven
Drum Solo
I Want Out
In the Middle of a Heartbeat (Acoustic duo: Michael Kiske on acoustic guitar, Andi on lead vocals)
A Tale That Wasn't Right (Acoustic 1st half: Andi on acoustic guitar; Michael Kiske on lead vocals)
Power
Heavy Metal (Is the Law)
Halloween
Invitation
Eagle Fly Free
A Little Is a Little Too Much
Dr. Stein
Keeper of the Seven Keys (last two verses only)




