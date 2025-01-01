сегодня



Видео полного выступления HELLOWEEN



Видео полного выступления HELLOWEEN, которое состоялось в Париже, 22 октября, доступно для просмотра ниже:



March of Time

The King for a 1000 Years

Future World (introduced by Edvard Grieg's "I Dovregubbens hall")

This Is Tokyo

We Burn

Twilight of the Gods

Ride the Sky

Into the Sun

Hey Lord!

Universe (Gravity for Hearts)

Hell Was Made in Heaven

Drum Solo

I Want Out

In the Middle of a Heartbeat (Acoustic duo: Michael Kiske on acoustic guitar, Andi on lead vocals)

A Tale That Wasn't Right (Acoustic 1st half: Andi on acoustic guitar; Michael Kiske on lead vocals)

Power

Heavy Metal (Is the Law)

Halloween

Invitation

Eagle Fly Free

A Little Is a Little Too Much

Dr. Stein

Keeper of the Seven Keys (last two verses only)







