Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 25
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
TOP5
*

Ace Frehley

*



3 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH: «Как на меня повлиял Эйс Фрейли? Да никак»

28 окт 2025 : 		 KINGS OF THRASH почтили память Эйса Фрейли

23 окт 2025 : 		 Эйса Фрейли похоронили в Бронксе

23 окт 2025 : 		 BRUCE KULICK вспоминает Эйса Фрейли

22 окт 2025 : 		 TOM MORELLO вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Верю, что меня запомнят как честного человека»

17 окт 2025 : 		 Участники KISS почтили память Эйса Фрейли

17 окт 2025 : 		 Умер Эйс Фрейли

8 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY отменил все концерты

10 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

30 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

18 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

9 мар 2025 : 		 ACE FREHLEY может выпустить альбом в этом году
GEORGE LYNCH: «Как на меня повлиял Эйс Фрейли? Да никак»



GEORGE LYNCH в недавнем интервью спросили, оказал ли на его игру какое-то влияние Эйс Фрейли:

«Нет. И мне неловко это говорить, ведь он только что умер, но это было не так. Единственное, что произвело на меня впечатление — не впечатлило, но что действительно поразило меня в KISS в первые дни, — это их имидж и их шоу… На первый альбом, который я увидел, я спросил: "Кто эти демоны? Какого черта? Это так круто". И это повлияло, я думаю, на всех нас, точно так же, как VAN HALEN повлияли на нас, а [LED] ZEPPELIN повлияли на всех. Это была одна из тех вещей.

Вчера вечером я смотрел, и кто-то прислал мне ссылку на какой-то старый концерт STP [STONE TEMPLE PILOTS], где они все разукрасили свои лица и нарядились как KISS. Это было просто восхитительно. Мне это нравится!»




3 ноя 2025
gravitgroove
определенно, на Линча повлиял хоккей, когда он выбирал, какой формы будет его гитара.
3 ноя 2025
Klawd Air
Не, ну, справедливости ради стоит заметить, что Эйс и правда чисто технически был далëк от того, чтобы являться примером для подражания. Но я уверен, что те, кто видел его на сцене с Кисс в их золотые годы, очень заинтересовались игрой на гитаре, потому что Эйс очень клëво двигался с ней. Пластика у него природная и крутая очень была, рок-н-рольная. Плюс образ всë это подчëркивал лишний раз. Я, кстати, не из тех, кто считает, что у Кисс кроме шоу ничего не было никогда. Да, музыка у них не сложная, но классная. В конце-концов лично я впервые Кисс именно услышал, а не увидел, и именно из-за музыки я уже заинтересовался всем остальным. Уверен, я не один такой.
3 ноя 2025
L
LU---
а Вы знаете за какой клуб он болеет?
я про Хоккей
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
