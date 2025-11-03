сегодня



GEORGE LYNCH: «Как на меня повлиял Эйс Фрейли? Да никак»



GEORGE LYNCH в недавнем интервью спросили, оказал ли на его игру какое-то влияние Эйс Фрейли:



«Нет. И мне неловко это говорить, ведь он только что умер, но это было не так. Единственное, что произвело на меня впечатление — не впечатлило, но что действительно поразило меня в KISS в первые дни, — это их имидж и их шоу… На первый альбом, который я увидел, я спросил: "Кто эти демоны? Какого черта? Это так круто". И это повлияло, я думаю, на всех нас, точно так же, как VAN HALEN повлияли на нас, а [LED] ZEPPELIN повлияли на всех. Это была одна из тех вещей.



Вчера вечером я смотрел, и кто-то прислал мне ссылку на какой-то старый концерт STP [STONE TEMPLE PILOTS], где они все разукрасили свои лица и нарядились как KISS. Это было просто восхитительно. Мне это нравится!»







