Новости
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
2 ноя 2025 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

14 окт 2025 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Не люблю я METALLICA'91»

22 июл 2025 : 		 DEATH ANGEL должны быть успешнее!

15 июл 2025 : 		 Винил DEATH ANGEL выйдет осенью

21 июн 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Мы любим музыку»

1 май 2025 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

29 апр 2025 : 		 DEATH ANGEL целиком сыграют Act III

11 янв 2025 : 		 MARK OSEGUEDA: «Я предложил несколько вариантов замены для тура с W.A.S.P.»

8 дек 2024 : 		 DEATH ANGEL не поехали в тур с W.A.S.P. из-за Kerry King

15 окт 2024 : 		 Юбилейный винил DEATH ANGEL выйдет зимой

24 сен 2024 : 		 Рождественский стрим от DEATH ANGEL

11 сен 2024 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Скрываться от коллег по группе было сложно»

15 авг 2024 : 		 DEATH ANGEL не едут в тур с W.A.S.P. из-за «предательства»

24 июл 2024 : 		 DEATH ANGEL не против двойни

1 июл 2024 : 		 DEATH ANGEL готовы к студии

3 июн 2024 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о том, как он рассказал коллегам по группе, что будет петь в группе KERRY KING

13 апр 2024 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

6 апр 2024 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о чуть не умершем барабанщике

27 мар 2024 : 		 DEATH ANGEL продолжат работать над альбомом без вокалиста

13 мар 2024 : 		 Выпустят ли DEATH ANGEL сингл в 2024?

7 мар 2024 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL доволен новым материалом

28 янв 2024 : 		 DEATH ANGEL работают над новым материалом

12 янв 2024 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о любимом альбоме METALLICA

27 дек 2023 : 		 Стримы DEATH ANGEL доступны для просмотра

25 дек 2023 : 		 DEATH ANGEL исполняют THE BEATLES

14 дек 2023 : 		 Стрим рождественского шоу DEATH ANGEL
Новое видео DEATH ANGEL



"Wrath (Bring Fire)", новое видео DEATH ANGEL, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 85

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом