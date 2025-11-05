4 ноя 2025



Нюхает ли гитарист METALLICA?



KIRK HAMMETT в новом эпизоде "The Metallica Report" рассказал о трёх самых ценных для него памятных вещах из фильмов ужасов и о том, как он их приобрёл:



«Я бы сказал, что моими тремя любимыми предметами из фильмов ужасов являются: во-первых, костюм, который Борис Карлофф носил в фильме "Чёрная кошка" 1933 года. Это один из моих самых любимых фильмов ужасов всех времён. И когда я узнал, что этот костюм можно купить, я был шокирован и удивлён, потому что этот фильм вышел в 1933 году. То есть этому костюму было 80 лет, и он сохранился. И я смог его приобрести. Никто, казалось, не был им особо заинтересован, и когда я его купил, я подумал: "Не могу поверить, что я его заполучил". И первое, что я сделал, — это надел его и ходил по дому, притворяясь, что я Борис Карлофф в этом фильме. Я знаю — это выглядит глупо.



У меня есть много реквизита, охватывающего большой период времени, с 1930-х годов до наших дней. У меня есть большая часть оригинальной лаборатории Франкенштейна, и я очень рад, что могу об этом рассказать, потому что оборудование было раскидано по всей стране, по всему миру, и я поставил перед собой задачу собрать все части в одном месте. Я вернул многие из основных частей, особенно небулярий — это круглое зеркало, которое можно увидеть в первых трёх фильмах о Франкенштейне. Так что лаборатория и её части тоже очень важны для меня. Ещё одна вещь, которая для меня действительно много значит, — это топор из фильма "Сияние", который носил с собой Николсон. Я был очень рад, что смог его достать. Это очень важная вещь из очень важного фильма.



А потом я приобрёл новую вещь, и опять же, невероятно, что мне удалось её достать, но я получил плащ Белы Лугоши из фильма "Эббот и Костелло встречают Франкенштейна". Плащ, который он носил в этом фильме, мне удалось достать в прошлом году. Я знал, где находился этот плащ в течение последних 30 лет, и человек, у которого он был, долгое время словно дразнил меня. А в прошлом году он оказался в ситуации, когда ему понадобились деньги. И он выставил плащ на аукцион. Никто не знал об этом аукционе, что сыграло мне на руку. Я был одним из трёх человек, которые участвовали в торгах, одним из трёх, кто вообще знал о том, что эта вещь выставлена на аукцион. И я смог её купить, и я был очень счастлив, потому что буквально 30 лет я искал эту вещь и наконец-то приобрёл её. И я очень рад, что она у меня есть. Она много значит для меня».



На вопрос, что он делает с этими предметами, когда их получает, касается ли он их или нюхает, Kirk ответил:



«О да. Всё сразу. Я долго смотрю на эти предметы. И, что самое важное, это вдохновляет меня. Это вдохновляет меня на занятие музыкой. Я сижу со своей гитарой. И я просто сижу, смотрю на них, играю на гитаре, и тогда может что-то из этого выйти. Но самое главное — я люблю эти фильмы. Я считаю, что эти фильмы имеют историческое и культурное значение, и я чувствую себя их хранителем. Я ощущаю себя куратором этих вещей и считаю, что важно, чтобы они находились вместе. И это создает синергию, когда все эти вещи собраны в одной комнате, и ты входишь, смотришь на них и понимаешь смысл и важность всех этих вещей. Потому что для меня всё это важно. Это жанр ужасов XX века. И я смог собрать всё это воедино, собрать всё самое важное, а потом отступить на шаг назад и сказать: "Вот это коллекция!", и она актуальна сейчас, и она что-то значит для меня, и она что-то значит для других людей. Она что-то значит для мира. Это часть нашей мировой культуры. И поэтому я чувствую себя обязанным поделиться этим с людьми. Потому что, опять же, я чувствую, что есть люди, которые считают, что всё это так же важно, как и я. И есть люди, которые интересуются этим, и есть люди, которые хотят увидеть всё это. Они хотят увидеть то, что было в фильме 80 лет назад. Это круто. И это не то же самое, что пойти в Лувр и посмотреть на Мону Лизу. После того, как вы посмотрите на Мону Лизу, вы не можете просто пойти домой и посмотреть фильм о Моне Лизе. Может, и можете, но это маловероятно. Но когда вы видите эти вещи в музее, вы думаете: "О, круто. Пойду домой и посмотрю "Человека-волка". И, возможно, это будет для вас просветляющим опытом, и, возможно, вы откроете для себя что-то новое об этом фильме или жанре. И в следующий момент вы полюбите это так же сильно, как и я. И вы будете поддерживать дух всего этого».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 205

