Новый альбом VOLUMES выйдет зимой

VOLUMES сообщили о том, что их новая работа, получившая название "Mirror Touch", будет выпущена в цифровом варианте 12 декабря, а на физическом носителе — 27 февраля на Fearless Records. Первый сингл из этого релиза, "S.O.A.P.", доступен ниже:
01. Sidewinder
02. Bottom Dollar
03. Bad Habit
04. California
05. Adrenaline
06. Stitch
07. S.O.A.P.
08. Dream
09. Worth It
10. Suffer On (feat. Black Sheep Wall)
