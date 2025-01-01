Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 30
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 30
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
[= ||| все новости группы



*

Volumes

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом VOLUMES выйдет зимой



zoom
VOLUMES сообщили о том, что их новая работа, получившая название "Mirror Touch", будет выпущена в цифровом варианте 12 декабря, а на физическом носителе — 27 февраля на Fearless Records. Первый сингл из этого релиза, "S.O.A.P.", доступен ниже:

01. Sidewinder
02. Bottom Dollar
03. Bad Habit
04. California
05. Adrenaline
06. Stitch
07. S.O.A.P.
08. Dream
09. Worth It
10. Suffer On (feat. Black Sheep Wall)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 73

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом