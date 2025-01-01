×
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic...
40
MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
28
DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»
27
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
24
TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны»
23
Дата :
с
по
Crobot
США
Hard Rock
-
Facebook:
https://www.facebook.com/Crobotband
3 ноя 2025
:
Новая песня CROBOT
18 авг 2024
:
Новое видео CROBOT
20 июл 2024
:
Новое видео CROBOT
19 июн 2024
:
Новая песня CROBOT
13 июл 2023
:
Кавер-версия JANET JACKSON от CROBOT
22 сен 2022
:
Новое видео CROBOT
22 апр 2022
:
Новое видео CROBOT
12 мар 2022
:
Новое видео CROBOT
22 июн 2021
:
Новое видео CROBOT с барабанщиком STEEL PANTHER
2 май 2021
:
Новое видео CROBOT
28 мар 2021
:
Новое видео CROBOT
3 мар 2020
:
Десятый сингл CROBOT в пятерке лучших
6 фев 2020
:
CROBOT выпустили кофе
25 июл 2019
:
Новое видео CROBOT
18 май 2019
:
Новое видео CROBOT
6 ноя 2018
:
CROBOT на MASCOT LABEL GROUP
3 сен 2016
:
Новая песня CROBOT
25 авг 2016
:
Новое видео CROBOT
19 июл 2016
:
Новая песня CROBOT
24 июн 2016
:
Видео с текстом от CROBOT
10 июн 2016
:
Новый альбом CROBOT выйдет в сентябре
20 ноя 2015
:
"Психоделическое" видео CROBOT
16 фев 2015
:
"Психоделическое" видео CROBOT
25 окт 2014
:
Новый альбом CROBOT доступен для прослушивания
22 окт 2014
:
Новая песня CROBOT
15 окт 2014
:
Новое видео CROBOT
16 сен 2014
:
Новое видео CROBOT
13 авг 2014
:
Новый альбом CROBOT выйдет в октбяре
23 июл 2014
:
CROBOT на NUCLEAR BLAST
31 мар 2014
:
CROBOT выпустят миньон в мае
18 дек 2013
:
CROBOT на WIND-UP RECORDS
сегодня
Новая песня CROBOT
"Gun To My Head", новая песня группы CROBOT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из будущего альбома, детали о котором будут объявлены позднее.
+0
-0
Сообщений нет
