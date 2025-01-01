Arts
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
*

Crobot

*



3 ноя 2025 : 		 Новая песня CROBOT

18 авг 2024 : 		 Новое видео CROBOT

20 июл 2024 : 		 Новое видео CROBOT

19 июн 2024 : 		 Новая песня CROBOT

13 июл 2023 : 		 Кавер-версия JANET JACKSON от CROBOT

22 сен 2022 : 		 Новое видео CROBOT

22 апр 2022 : 		 Новое видео CROBOT

12 мар 2022 : 		 Новое видео CROBOT

22 июн 2021 : 		 Новое видео CROBOT с барабанщиком STEEL PANTHER

2 май 2021 : 		 Новое видео CROBOT

28 мар 2021 : 		 Новое видео CROBOT

3 мар 2020 : 		 Десятый сингл CROBOT в пятерке лучших

6 фев 2020 : 		 CROBOT выпустили кофе

25 июл 2019 : 		 Новое видео CROBOT

18 май 2019 : 		 Новое видео CROBOT

6 ноя 2018 : 		 CROBOT на MASCOT LABEL GROUP

3 сен 2016 : 		 Новая песня CROBOT

25 авг 2016 : 		 Новое видео CROBOT

19 июл 2016 : 		 Новая песня CROBOT

24 июн 2016 : 		 Видео с текстом от CROBOT

10 июн 2016 : 		 Новый альбом CROBOT выйдет в сентябре

20 ноя 2015 : 		 "Психоделическое" видео CROBOT

16 фев 2015 : 		 "Психоделическое" видео CROBOT

25 окт 2014 : 		 Новый альбом CROBOT доступен для прослушивания

22 окт 2014 : 		 Новая песня CROBOT

15 окт 2014 : 		 Новое видео CROBOT
Новая песня CROBOT



"Gun To My Head", новая песня группы CROBOT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из будущего альбома, детали о котором будут объявлены позднее.




просмотров: 73

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом