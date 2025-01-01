Arts
Rush

3 ноя 2025 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

GEDDY LEE о новом туре RUSH



GEDDY LEE в недавнем интервью обсудил решение RUSH вновь отправится в турне:

«Я не хочу раскрывать наш сет-лист, потому что в данный момент мы учим более 38 песен, так как планируем менять сет-лист каждый вечер. Большая часть песен будет меняться от концерта к концерту. Так что если вы придёте, скажем, на четыре концерта в Торонто, вы услышите четыре разных сет-листа. Будет много песен. Это, конечно, самые популярные композиции, которые должны быть в сет-листе каждый вечер. Но мы хотим, чтобы сет-лист оставался свежим. И сейчас я работаю над пятью разными сет-листами для концертов. Так что мы будем довольно сильно менять порядок песен и получать от этого удовольствие, и, надеюсь, это поможет Алексу и мне оставаться в форме».

На вопрос, что для него значит то, что тур RUSH 2026 года был так горячо принят поклонниками группы, Geddy ответил:

«Честно говоря, я просто потрясён. Я был шокирован таким откликом и тёплым приёмом со стороны поклонников, особенно тем, как они приняли Anika Nilles в семью RUSH. Для поклонников RUSH это было непросто. Они знают нас как Alex'a, меня и, конечно же, Нила Пирта. И для нас было очень трудно принять решение вернуться.

Прошло 11 лет с тех пор, как мы даже и помыслить не могли о турне. Так что было много эмоциональных колебаний. Было много работы. Было много скрежета зубов, заламывания рук. Но в конце концов мы решили, что жизнь коротка, мы любим этот материал, мы давно не исполняли эти песни, и мы знаем, как много фанатов хотят их услышать. Так что в итоге это стало радостным решением. Мы надеемся сохранить эту атмосферу во время тура, сделав его празднованием нашего прошлого. И я надеюсь, что фанаты получат то, что они хотят, когда придут посмотреть на нас».




