Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
[= ||| все новости группы



*

Peter Criss

*



3 ноя 2025 : 		 PETER CRISS выпустит альбом зимой

18 май 2025 : 		 Бывший барабанщик KISS о новом сольном альбоме: «Это альбом, который я всегда хотел создать»

3 сен 2023 : 		 PETER CRISS исполнил классику 30-х

6 янв 2023 : 		 PETER CRISS обновил песню KISS

24 май 2022 : 		 PETER CRISS выступил с SISTERS DOLL

2 июл 2021 : 		 Кто более недооценён: PETER CRISS или RINGO STARR?

22 дек 2020 : 		 JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE поздравляют PETER'a CRISS'a

8 июл 2020 : 		 PETER CRISS исполняет тему 1978-го года

8 апр 2019 : 		 Дом, где жил оригинальный барабанщик KISS, выставлен на продажу

13 ноя 2018 : 		 PETER CRISS обучает детей

20 июн 2017 : 		 PETER CRISS отыграл последнее шоу в США

13 май 2017 : 		 Видео с выступления PETER CRISS

23 мар 2016 : 		 Фрагмент трибьют-альбома PETER CRISS

21 дек 2014 : 		 PETER CRISS работает с JOHN 5 над своим новым сольником

17 янв 2012 : 		 PETER CRISS о возможном реюнионе с KISS

16 янв 2012 : 		 PETER CRISS получил награду Drum Legend'

15 фев 2011 : 		 PETER CRISS работает над новым альбомом
| - |

|||| сегодня

PETER CRISS выпустит альбом зимой



zoom
PETER CRISS анонсировал выход новой пластинки, получившей название Peter Criss, 19 декабря:

01. Rock, Rockin', Rock & Roll (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
02. In The Dark (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
03. For The Money (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
04. Murder (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
05. Walking On Water (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
06. Creepy Crawlers (feat. John 5, Billy Sheehan and Paul Shaffer)
07. Justice (feat. John 5, Billy Sheehan and Paul Shaffer)
08. Cheaper To Keep Her (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
09. Sugar (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
10. Rubberneckin' (feat. John 5, Billy Sheehan and Paul Shaffer)
11. Hard Rock Knockers (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer) (bonus track)




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 173

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом