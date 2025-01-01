PETER CRISS выпустит альбом зимой

PETER CRISS анонсировал выход новой пластинки, получившей название Peter Criss, 19 декабря:
01. Rock, Rockin', Rock & Roll (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
02. In The Dark (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
03. For The Money (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
04. Murder (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
05. Walking On Water (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
06. Creepy Crawlers (feat. John 5, Billy Sheehan and Paul Shaffer)
07. Justice (feat. John 5, Billy Sheehan and Paul Shaffer)
08. Cheaper To Keep Her (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
09. Sugar (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer)
10. Rubberneckin' (feat. John 5, Billy Sheehan and Paul Shaffer)
11. Hard Rock Knockers (feat. Billy Sheehan and Paul Shaffer) (bonus track)
