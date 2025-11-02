сегодня



RICHIE FAULKNER: 'Я пришел в JUDAS PRIEST для прощального тура. Прошло 15 лет»



RICHIE FAULKNER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие у JUDAS PRIEST планы на будущее:



«Хороший вопрос. У нас всегда жизнь бьёт ключом, и мы всегда пытаемся думать о том, что будет после. Есть кое-что, но я не уверен, могу ли это рассказывать, но мы обсуждали, будем ли мы записывать 20-й альбом: "Случится ли это? Есть ли какие-то идеи на этот счёт?" За последние пару лет мы много гастролировали, так что, возможно, настало время заняться студийной работой и посмотреть, что из этого выйдет.



Одно я знаю точно: я присоединился к JUDAS PRIEST во время прощального тура группы, и 15 лет спустя я всё ещё в ней, так что ничего не закончилось. Всё продолжается. Это я знаю точно. Я знаю, что у группы обычная схема такая: обычно это альбом, тур, альбом, тур, альбом, тур — так что, по идее, должен быть ещё один альбом. Но посмотрим».



На вопрос, каким он хотел бы видеть своё личное наследие, Richie ответил:



«Это очень хороший вопрос. Я думаю, всё, что я могу сделать, — это стараться изо всех сил. И я думаю, что только люди решают, каким будет твоё наследие... Мне повезло, что я нахожусь в положении, когда я гастролирую и сочиняю музыку с JUDAS PRIEST, одной из известнейших и наиболее влиятельных хеви-металлических групп в мире. Так что, к счастью, люди слушают то, что я делаю и что делает группа в 2025 году. И просто быть частью этого наследия для меня достаточно».







