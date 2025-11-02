Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
Новости
Judas Priest

2 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER: 'Я пришел в JUDAS PRIEST для прощального тура. Прошло 15 лет»

22 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST пожертвовали $100,000 пожарному департаменту Лос-Анджелеса

21 окт 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

14 окт 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем

6 окт 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Оззи очень понравилась наша версия War Pigs»

3 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST запишут альбом в 2026

29 сен 2025 : 		 RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»

27 сен 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда пытался копировать других»

26 сен 2025 : 		 OZZY OSBOURNE в кавер-версии BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

21 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST о бывшем

17 сен 2025 : 		 JUDAS PRIEST готовят трек с Оззи

9 сен 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о туре с ALICE COOPER

2 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST об альбоме Nostradamus

27 авг 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»

24 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»

22 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»

28 июл 2025 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

25 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST почтили память Оззи

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 июл 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

2 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

13 июн 2025 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"

22 май 2025 : 		 В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST

18 май 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»

3 май 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мне нравится сочинять»
RICHIE FAULKNER: 'Я пришел в JUDAS PRIEST для прощального тура. Прошло 15 лет»



RICHIE FAULKNER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие у JUDAS PRIEST планы на будущее:

«Хороший вопрос. У нас всегда жизнь бьёт ключом, и мы всегда пытаемся думать о том, что будет после. Есть кое-что, но я не уверен, могу ли это рассказывать, но мы обсуждали, будем ли мы записывать 20-й альбом: "Случится ли это? Есть ли какие-то идеи на этот счёт?" За последние пару лет мы много гастролировали, так что, возможно, настало время заняться студийной работой и посмотреть, что из этого выйдет.

Одно я знаю точно: я присоединился к JUDAS PRIEST во время прощального тура группы, и 15 лет спустя я всё ещё в ней, так что ничего не закончилось. Всё продолжается. Это я знаю точно. Я знаю, что у группы обычная схема такая: обычно это альбом, тур, альбом, тур, альбом, тур — так что, по идее, должен быть ещё один альбом. Но посмотрим».

На вопрос, каким он хотел бы видеть своё личное наследие, Richie ответил:

«Это очень хороший вопрос. Я думаю, всё, что я могу сделать, — это стараться изо всех сил. И я думаю, что только люди решают, каким будет твоё наследие... Мне повезло, что я нахожусь в положении, когда я гастролирую и сочиняю музыку с JUDAS PRIEST, одной из известнейших и наиболее влиятельных хеви-металлических групп в мире. Так что, к счастью, люди слушают то, что я делаю и что делает группа в 2025 году. И просто быть частью этого наследия для меня достаточно».




2 ноя 2025
Jack of Diamonds
Да, Харрис неплохо подсобил
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
