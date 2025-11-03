Arts
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
Linkin Park

*



3 ноя 2025 : 		 Профессиональное полного выступления LINKIN PARK

29 окт 2025 : 		 MIKE SHINODA: «Реакция на возвращение LINKIN PARK просто огненная!»

25 окт 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Emily феноменальна!»

22 окт 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

6 окт 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

26 сен 2025 : 		 Колыбельные LINKIN PARK

18 сен 2025 : 		 LINKIN PARK в акустике

24 авг 2025 : 		 Новый барабанщик LINKIN PARK: «Мне все нравится!»

12 авг 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

4 авг 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

28 июл 2025 : 		 MIKE SHINODA: «Я не хотел, чтобы история LINKIN PARK закончилась с уходом Честера»

21 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK'07

23 июн 2025 : 		 Басист LINKIN PARK: «В истории группы самым трагичным событием, несомненно, была потеря Честера»

1 июн 2025 : 		 LINKIN PARK выступили перед матчем ПСЖ-Интер

19 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «С METALLICA был один из трех лучших наших туров»

5 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «EMILY отлично справляется!»

28 апр 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур по Северной Америке

25 апр 2025 : 		 Новая песня LINKIN PARK

12 апр 2025 : 		 Басист LINKIN PARK о новой вокалистке

28 мар 2025 : 		 Новое видео LINKIN PARK

22 мар 2025 : 		 EMILY ARMSTRONG о первой сессии с LINKIN PARK

16 фев 2025 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

2 фев 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур

24 янв 2025 : 		 А капелла версия нового альбома LINKIN PARK

13 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

6 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK
|||| сегодня

Профессиональное полного выступления LINKIN PARK



Профессиональное полного выступления LINKIN PARK, которое состоялось 31 октября в Buenos Aires, Argentina, доступно для просмотра ниже:

Act 1 Inception Intro C w/ "Burn It Down" Vocals

1. Somewhere I Belong Short Intro w/ Scratch
2. Lying From You
3. Up From The Bottom
4. New Divide Moscow Intro (Short)
From Zero (Intro)
5. The Emptiness Machine

Act 2 Creation Intro C w/ "Burn It Down" Vocals

6. The Catalyst Shortened (No Third Chorus/Breakdown)
7. Burn It Down
8. Cut The Bridge
9. Where'd You Go Fort Minor song; Shortened (Intro/1st Verse/Final Chorus); Transition Ending
10. Waiting For The End Ext. Intro w/ 2024 Synth
11. Castle Of Glass
12. Two Faced Joe Intro; Ext. Bridge
13. Joe Solo w/ Colin
Empty Spaces
14. When They Come For Me/Remember The Name Mike Solo; Mashup; w/ Colin; Ext. Transition w/ "When They Come For Me" Verse 2
15. Casualty
16. One Step Closer 2024 Intro; Ext. Outro w/ Chorus Riff; w/ Poppy

Act 3 Break/Collapse Transition

17. Lost Stripped (Intro/1st Verse/Chorus) into Full Band; Shortened Bridge
18. Good Things Go
19. What I've Done

Act 4 Kintsugi Transition

20. Overflow Ext. Synth Intro w/ "Pushing Me Away"
21. Numb "Numb/Encore" Intro
22. A Place For My Head Pause Intro
23. In The End
24. Faint Ext. Outro

Act 5 Resolution Intro C w/ "Burn It Down" Vocals

25. Papercut 2024 Intro
26. Heavy Is The Crown
27. Bleed It Out Ext. Bridge w/ "There They Go" Verse 1; Ext. Outro




3 ноя 2025
M
Mad Katz
Вроде в этой франшизе марвел деды мутные тёрлись отродясь, а тут черепашки нинзя какие-то...
просмотров: 340

