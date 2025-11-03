сегодня



Профессиональное полного выступления LINKIN PARK



Профессиональное полного выступления LINKIN PARK, которое состоялось 31 октября в Buenos Aires, Argentina, доступно для просмотра ниже:



Act 1 Inception Intro C w/ "Burn It Down" Vocals



1. Somewhere I Belong Short Intro w/ Scratch

2. Lying From You

3. Up From The Bottom

4. New Divide Moscow Intro (Short)

From Zero (Intro)

5. The Emptiness Machine



Act 2 Creation Intro C w/ "Burn It Down" Vocals



6. The Catalyst Shortened (No Third Chorus/Breakdown)

7. Burn It Down

8. Cut The Bridge

9. Where'd You Go Fort Minor song; Shortened (Intro/1st Verse/Final Chorus); Transition Ending

10. Waiting For The End Ext. Intro w/ 2024 Synth

11. Castle Of Glass

12. Two Faced Joe Intro; Ext. Bridge

13. Joe Solo w/ Colin

Empty Spaces

14. When They Come For Me/Remember The Name Mike Solo; Mashup; w/ Colin; Ext. Transition w/ "When They Come For Me" Verse 2

15. Casualty

16. One Step Closer 2024 Intro; Ext. Outro w/ Chorus Riff; w/ Poppy



Act 3 Break/Collapse Transition



17. Lost Stripped (Intro/1st Verse/Chorus) into Full Band; Shortened Bridge

18. Good Things Go

19. What I've Done



Act 4 Kintsugi Transition



20. Overflow Ext. Synth Intro w/ "Pushing Me Away"

21. Numb "Numb/Encore" Intro

22. A Place For My Head Pause Intro

23. In The End

24. Faint Ext. Outro



Act 5 Resolution Intro C w/ "Burn It Down" Vocals



25. Papercut 2024 Intro

26. Heavy Is The Crown

27. Bleed It Out Ext. Bridge w/ "There They Go" Verse 1; Ext. Outro







