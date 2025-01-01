Arts
Новости
*

Soulfly

*



4 ноя 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «Молодым сейчас сложно»

24 окт 2025 : 		 Новое видео SOULFLY

24 окт 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «Новый альбом получился довольно припанкованный»

6 окт 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

26 сен 2025 : 		 Новое видео SOULFLY

14 сен 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «ZYON проделал отличную работу!»

8 сен 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «Мы вернулись к своей сути»

29 авг 2025 : 		 Новая песня SOULFLY

14 июл 2025 : 		 SOULFLY исполнили новую песню

23 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

29 май 2025 : 		 SOULFLY нашли басиста для тура

23 май 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «Мы завершаем работу над альбомом»

10 апр 2025 : 		 SOULFLY расстались с басистом

26 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я был послан на эту планету, чтобы творить!»

1 окт 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет, чтобы «SOULFLY были SOULFLY»

30 май 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуть магию первых альбомов SOULFLY

15 мар 2024 : 		 Лидер SOULFLY: «Хочу вернуться к раннему звучанию на новом альбоме»

28 фев 2024 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет не раньше 2025 года

17 окт 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Каждое шоу SOULFLY — это ритуал»

18 июл 2023 : 		 Концертное видео SOULFLY

30 янв 2023 : 		 SOULFLY выступили с новым гитаристом

6 янв 2023 : 		 SOULFLY нашли гитариста

27 дек 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, что для него значит успех

7 авг 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Мыльная опера с Marco добавила огня альбому»

15 июл 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, как тур по Roots оказал влияние на последний альбом

8 июл 2022 : 		 Новое видео SOULFLY
Лидер SOULFLY: «Молодым сейчас сложно»



MAX CAVALERA в недавнем интервью ответил на вопрос, как снижение продаж музыки в эпоху стриминга повлияло на шансы новых групп на выживание и процветание:

«Сейчас тяжело, чувак. Это реально тяжело. Продажи пластинок в наши дни по сравнению с тем, что было 25 лет назад.... Когда вышел SOULFLY, [первый] альбом SOULFLY стал золотым в Америке. "Roots" [SEPULTURA] и "Primitive" [SOULFLY] [были] золотыми пластинками, [которые] разошлись тиражом во много-много тысяч экземпляров. Сейчас этого не происходит. Ты должен сейчас делать буквально всё. Ты должен пользоваться социальными сетями. Ты должен ездить в турне. Ты должен продавать футболки. Вы должны проявить творческий подход. Это сложно.

Я полагаю, что для молодой группы, начинающей свой путь прямо сейчас, все очень сложно Гораздо сложнее [чем было раньше]. Но таковы реалии Они создали этого монстра и не знают, как это исправить. И ужасно, что музыкантам в конечном итоге приходится расплачиваться за это. Я рад, что, по крайней мере, мы все еще выпускаем альбомы. И есть фанаты, которые любят винил — им нравятся физические копии. И эта музыка по-прежнему вызывает страсть, и мне это нравится. И именно поэтому я продолжу записывать альбомы, потому что я верю в альбом, я верю в силу альбома. Я верю в силу альбома. Это волшебная вещь. Это классная вещь. Это удивительная вещь. Я слушаю свои старые записи, я слушаю новые пластинки. Меня всегда вдохновляют альбомы. Я считаю, что это потрясающе!»




