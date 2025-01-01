сегодня



Лидер SOULFLY: «Молодым сейчас сложно»



MAX CAVALERA в недавнем интервью ответил на вопрос, как снижение продаж музыки в эпоху стриминга повлияло на шансы новых групп на выживание и процветание:



«Сейчас тяжело, чувак. Это реально тяжело. Продажи пластинок в наши дни по сравнению с тем, что было 25 лет назад.... Когда вышел SOULFLY, [первый] альбом SOULFLY стал золотым в Америке. "Roots" [SEPULTURA] и "Primitive" [SOULFLY] [были] золотыми пластинками, [которые] разошлись тиражом во много-много тысяч экземпляров. Сейчас этого не происходит. Ты должен сейчас делать буквально всё. Ты должен пользоваться социальными сетями. Ты должен ездить в турне. Ты должен продавать футболки. Вы должны проявить творческий подход. Это сложно.



Я полагаю, что для молодой группы, начинающей свой путь прямо сейчас, все очень сложно Гораздо сложнее [чем было раньше]. Но таковы реалии Они создали этого монстра и не знают, как это исправить. И ужасно, что музыкантам в конечном итоге приходится расплачиваться за это. Я рад, что, по крайней мере, мы все еще выпускаем альбомы. И есть фанаты, которые любят винил — им нравятся физические копии. И эта музыка по-прежнему вызывает страсть, и мне это нравится. И именно поэтому я продолжу записывать альбомы, потому что я верю в альбом, я верю в силу альбома. Я верю в силу альбома. Это волшебная вещь. Это классная вещь. Это удивительная вещь. Я слушаю свои старые записи, я слушаю новые пластинки. Меня всегда вдохновляют альбомы. Я считаю, что это потрясающе!»







