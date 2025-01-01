сегодня



Гитарист TRIXTER о значимости Эйса Фрейли



STEVE BROWN в недавнем интервью поговорил о смерти Эйса Фрейли:



«Очень, очень печальное событие. Это был трагический финал для Эйса. Я этого не ожидал. И мы все до сих пор скорбим. Я только что разговаривал по телефону с Jeremy [Asbrock], гитаристом Эйса, и мы выразили ему свое сочувствие. Но это кажется почти нереальным. Я осматриваю свою студию. У меня есть вещи, над которыми мы работали. У меня есть гитары, которые он мне подарил, и все такое. И мы собирались начать через пару месяцев работу над продолжением "10 000 Volts". Я уже отправил ему пару идей. Но, к сожалению, этому не суждено сбыться.



Я уже скучаю по своему приятелю. Я скучаю по дурацким перепискам. И опять же, это все еще кажется нереальным. Но мне повезло, что я смог пойти на поминки и отдать ему последние почести. И я должен сказать ему несколько искренних слов, потому что он мой первый герой-гитарист и тот самый парень… Я всегда говорил, что KISS и VAN HALEN были двумя группами, которые навсегда изменили мою жизнь, и, став друзьями с Эдом Ван Халеном и Эйсом Фрейли, я чувствую себя таким счастливым. Я считаю, они ушли от нас слишком рано, и Эйс, опять же, это просто… Я думаю, это урок для всех нас — дорожить каждым днем, потому что никогда не знаешь, когда придет твое время и твоя карта бита… Как говорил мой отец: "Иногда именно тогда твоя карта выпадает, Steve, это судьба", — и, к сожалению для Эйса, у него выпала она. Но это были прекрасные поминки. Священник сказал несколько замечательных слов о Поле Дэниеле Фрейли.



Я давно знаю Эйса, но за последние пару лет мы так сблизились и рассказывали друг другу то, о чем большинство людей не знает. И я скажу, что находится здесь, я все еще чувствую его дух, потому что он... Он жил примерно в 45 минутах езды от меня, так что мы работали у него, а потом у меня. И это реально было потрясающе. Но я поблагодарил его — больше всего на свете я поблагодарил его за то, что он просто был отличным парнем.



Послушайте, у всех нас есть свои недостатки, и его недостатки были хорошо известны, но в глубине души он был отличным парнем. И одни из лучших моментов, которые у меня были, были именно здесь, когда я готовил ему ужин наверху, и мы были вдвоем, или когда он был внизу и показывал карточные фокусы моим дочерям. Он был действительно, действительно особенным парнем. И музыкальный мир потерял рок-н-ролльного супергероя, это точно. Но музыка и его персонаж будут жить вечно. Так что да благословит Бог Эйса».



На вопрос ведущего, есть ли что-то неизданное из сессий "10 000 Volts", что могло бы в конечном итоге увидеть свет, Steve ответил:



«Да. Есть пара тем, которые мы не успели закончить. На самом деле это зависит не от меня. Я по-прежнему поддерживаю тесные контакты со звукозаписывающим лейблом. А там посмотрим. Я уверен, что через пару месяцев будет что-то вроде дани уважения ему в музыкальном плане. И я знаю, что [радиоведущий SiriusXM] Eddie Trunk и я уже обсуждали, и он говорил об этом много раз, о мемориальном шоу. Так что подобное обязательно произойдет. Но сейчас это еще слишком свежо, и мы все еще скорбим, и, конечно, мы все сочувствуем дочери [Эйса] Моник, [бывшей жене] Джанетт и [бывшей невесте] Ларе, всей его семье и близким друзьям».







